Субсидии дают не только владельцам жилья — кто имеет право в 2024 году

Право на субсидию имеют не только владельцы жилья — кто может получить
Украинские граждане могут получать пособие на оплату коммунальных услуг. При этом право на жилищные субсидии имеют право не только владельцы жилья в 2024 году.
Об этом рассказали представители Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
Особенности предоставления субсидий в 2024-м
По действующему законодательству, имеют право обращаться за жилищной субсидией:
- зарегистрированные жители квартиры/дома;
- незарегистрированные жители дома.
В таких случаях потребуются разные документы для оформления выплат.
Как отмечают специалисты, выплату могут назначать лицам, имеющим регистрацию в жилье. Речь идет также о каждом владельце лицевого счета в случае, если в доме коммунальные счета разделены.
Также такие незарегистрированные могут обращаться за жилищной субсидией:
- лица, проживающие в жилье по договору аренды или по судебному решению;
- лица со статусом внутренне перемещенного;
- проживающие в доме, но не имеющие договора аренды. В таком случае соответствующий факт следует подтвердить справкой о получении статуса ВПЛ;
- индивидуальные застройщики в случае, если дом не ввели в эксплуатацию, однако начисление средств за услуги ЖКХ начисляют в полном объеме.
При обращении за оформлением выплаты необходимо иметь не только "стандартные" документы для заявления, а также справки и договоры, подтверждающие вышеуказанные случаи.
Какие суммы помощи в 2024 году
По данным правительства, средняя сумма выплат в начале отопительного сезона (осенью прошлого года) составила 850 гривен, а зимой выросла почти вдвое.
В 2024 году размер жилищных субсидий повысится. В государственном бюджете заложено 49,9 млрд гривен расходов на субсидии и льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, закупку твердого и жидкого печного топлива и сжиженного газа.
Сумма средств на треть больше по сравнению с 2023-м. В правительстве рассчитывают, что субсидии будут получать больше потребителей — 3,2 млн домохозяйств.
Что еще стоит знать
Напомним, что в Украине претендовать на получение жилищной субсидии могут не только владельцы жилья или прописанные в нем члены семьи. На помощь по оплате коммунальных услуг имеют право арендаторы и внутренне перемещенные лица (ВПЛ).
Также мы писали, что граждане Украины, которые не имеют возможности оплатить коммунальные услуги самостоятельно, могут подать заявление на получение государственной субсидии.
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