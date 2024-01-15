Субсидії дають не лише власникам житла — хто має право у 2024 році

Платіжки у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українські громадяни можуть отримувати допомогу на оплату комунальних послуг. При цьому право на житлові субсидії мають право не тільки власники житла у 2024 році.

Про це розповіли представники Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Особливості надання субсидій у 2024-му

За чинним законодавством, мають право звертатися за житловою субсидією:

зареєстровані жителі квартири/будинку;

незареєстровані мешканці оселі.

У таких випадках вимагатимуть різні документи для оформлення виплат.

Як зазначають фахівці, виплату можуть призначати для осіб, які мають реєстрацію в житлі. Йдеться також про кожного власника особового рахунку у разі, якщо у помешканні комунальні рахунки розділені.

Такі незареєстровані можуть звертатися за житловою субсидією:

особи, які проживають в житлі на підставі договору оренди чи за судовим рішенням;

особи зі статусом внутрішньо переміщеної особи, які проживають в оселі, але не мають договору оренди. У такому разі відповідний факт потрібно підтвердити довідкою про отримання статусу ВПО;

індивідуальні забудовники у випадку, якщо будинок не ввели в експлуатацію, проте нарахування коштів за послуги ЖКГ нараховують у повному обсязі.

Під час звернення за оформленням виплати, необхідно мати не тільки "стандартні" документи для заяви, а також довідки та договори, які підтверджують вищевказані випадки.

Які суми допомоги у 2024 році

За даними уряду, середня сума виплат на початку опалювального сезону (восени минулого року) становила 850 гривень, а взимку — зросла майже удвічі.

У 2024 році розмір житлових субсидій підвищиться. У державному бюджеті закладено 49,9 млрд гривень видатків на субсидії та пільги на оплату житлово-комунальних послуг, закупівлю твердого й рідкого пічного палива та скрапленого газу.

Сума коштів на третину більша порівняно з 2023-м. В уряді розраховують, що субсидії отримуватимуть більше споживачів — 3,2 млн домогосподарств.

Що ще варто знати

Нагадаємо, що в Україні претендувати на отримання житлової субсидії можуть не лише власники житла чи прописані у ньому члени родини. На допомогу з оплати комунальних послуг мають право також орендарі та внутрішньо переміщені особи (ВПО).

Також ми писали, громадяни України, які не мають можливості оплатити комунальні послуги самостійно, можуть подати заяву на отримання державної субсидії.