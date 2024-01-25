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Право на субсидию — кого из украинцев лишат помощи и как оформить

25 января 2024 07:54
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Субсидии в 2024 году — кого лишат помощи и как оформить
Коммунальные платежки. Фото: Kyivgaz
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украинцы пережили половину отопительного сезона 2023-2024, а тем, кто нуждается в помощи в оплате коммунальных услуг, государство предоставляет субсидии. В правительстве рассказали особенности предоставления такой помощи и ситуации, когда ее можно потерять.

Об этом сообщают в Министерстве социальной политики.

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Как оформить жилищную субсидию

В госбюджете на 2024 год предусмотрено финансирование жилищных субсидий на 49,9 млрд гривен. Сумма в этом году больше на 12,0 млрд гривен (на 32%). Ожидается, что ее получат более 3,2 миллиона домохозяйств.

Жилищную субсидию назначают тогда, когда общие расходы на коммунальные услуги превышают 15% среднемесячного совокупного дохода семьи во время военного положения и в течение месяца после завершения.

Для того, чтобы оформить субсидию, необходимо обратиться в орган Пенсионного фонда Украины (ПФУ). Также можно подать документы дистанционно. Сделать это можно в мобильном приложении "Дія". Для этого необходимо предоставить следующее:

  • заявление о помощи в оплате услуг ЖКХ;
  • личные данные гражданина;
  • декларацию о доходах.

При определенных обстоятельствах дополнительно могут попросить следующие документы:

  • справку о статусе внутренне перемещенного лица (ВПЛ);
  • договор аренды (если человек снимает жилье).

Кто может потерять субсидию

В Министерстве социальной политики рассказали, когда такая помощь может быть утрачена. Так, право на субсидию отменят в случае:

  • смерти заявителя-получателя;
  • имеется задолженность за коммунальные услуги, которая превышает три месяца и больше суммы в 680 гривен;
  • смена адреса проживания;
  • обнаружены дополнительные доходы, о которых заявитель не сообщил.

В то же время, в ведомстве отмечают, что в случае, если человеку незаконно отменили предоставление жилищной субсидии, то необходимо обратиться в Пенсионный фонд для ее возобновления. После рассмотрения заявления специалисты предоставят причины соответствующих изменений и способы ее возвращения, если это произошло случайно.

Что еще стоит знать

Напомним, в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, какие доходы учитывают для назначения пособия по оплате жилищно-коммунальных услуг в 2024 году. В частности, влияет ли на начисление субсидии пособие на погребение.

Также мы писали, что в Украине жилищные субсидии предоставляют на погашение расходов по оплате коммунальных услуг. На них имеют право разные категории граждан, в том числе студенты.

коммунальные услуги
субсидии
ЖКХ
деньги
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