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Розмір субсидії поменшає — які доходи візьмуть для обрахунку

24 січня 2024 07:47
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Житлові субсидії — від яких доходів залежить розмір допомоги
Платіжки за комунальні послуги. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли, які доходи враховують для призначення допомоги на оплату житлово-комунальних послуг у 2024 році. Зокрема, чи впливає на нарахування субсидії допомога на поховання.

Про це повідомили в одному з управлінь Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Як впливає на субсидію допомога на поховання

У ПФУ уточнили, що для призначення та обрахунку субсидії не зараховують до середньомісячного сукупного доходу отриману допомогу на поховання.

Це питання регулює пункт 7 Порядку обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї (домогосподарства) для всіх видів соціальної допомоги, затвердженого урядовою постановою  № 632 від 22.07.2020.

Які доходи впливають на розмір субсидії

Загалом розмір субсидії залежатиме від сукупного доходу, куди можуть входити:

  • заробітна плата;
  • грошове забезпечення військовослужбовця;
  • пенсійна виплата;
  • стипендія, окрім соціальної, що надається дітям-сиротам, дітям, які позбавлені батьківського піклування;
  • соціальні виплати;
  • допомога з безробіття, страхові виплати;
  • грошові перекази, надіслані з-за кордону;
  • обсяг дивідендів від цінних паперів;
  • розмір доходів, гроші, отримані від оренди земельної ділянки чи продажу майна.

Для фізосіб-підприємців враховується дохід, обчислений у розмірах мінімальної зарплати станом на кінець періоду, за який враховуються доходи:

  • один розмір мінімальної зарплати — для платників єдиного податку першої групи;
  • два розміри мінімалки — для платників єдиного податку другої групи;
  • три розміри — для платників єдиного податку третьої групи.

У підсумку житлову субсидію можуть призначити у випадку, якщо сукупна витрата на комунальні послуги перевищує 15% середньомісячного сукупного доходу родини під час воєнного стану та упродовж одного місяця після завершення.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні житлові субсидії надають на погашення витрат з оплати комунальних послуг. На них мають право різні категорії громадян, зокрема студенти.

Також ми писали, в Україні зросла кількість субсидіантів на тлі підвищення тарифів за житлово-комунальні послуги. Водночас перелік тих, хто має право на допомогу на оплату ЖКП, розширили.

комунальні послуги
субсидії
ЖКГ
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