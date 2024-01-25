Субсидії у 2024 році — кого позбавлять допомоги та як оформити

Комунальні платіжки. Фото: Kyivgaz

Українці пережили половину опалювального сезону 2023-2024, а тим, кому потрібна допомога в оплаті комунальних послуг, держава надає субсидії. В уряді розповіли особливості надання такої допомоги та ситуації, коли її можна втратити.

Про це повідомляють у Міністерстві соціальної політики.

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Як оформити житлову субсидію

У держбюджеті на 2024 рік передбачили фінансування житлових субсидій на 49,9 млрд гривень. Сума цьогоріч більша на 12,0 млрд гривень (на 32%). Очікується, що її отримають понад 3,2 мільйона домогосподарств.

Житлову субсидію призначають тоді, коли загальні витрати на комунальні послуги більші 15% середньомісячного сукупного доходу сім'ї під час воєнного стану та протягом одного місяця після завершення.

Для того, щоб оформити субсидію, необхідно звернутися в орган Пенсійного фонду України (ПФУ). Також подати документи можна дистанційно. Зробити це можна у мобільному застосунку "Дія". Для цього необхідно надати наступне:

заяву на допомогу в оплаті послуг ЖКГ;

особисті дані громадянина;

декларацію про доходи.

За певних обставин додатково можуть попросити такі документи:

довідку про статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО);

договір оренди (якщо людина винаймає житло).

Хто може втратити субсидію

В Міністерстві соціальної політики розповіли, коли таку допомогу можна втратити. Так, право на субсидію скасують у разі:

смерті заявника-отримувача;

наявна заборгованість за комунальні послуги, що перевищує три місяці та більша за суму у 680 гривень;

зміна адреси проживання;

виявлено додаткові доходи, про які заявник не повідомив.

Водночас, у відомстві зазначають, що в разі, якщо людині незаконно скасували надання житлової субсидії, то необхідно звернутись у Пенсійний фонд для її поновлення. Після розгляду заяви фахівці нададуть причини відповідних змін та способи її повернення, якщо це сталося випадково.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли, які доходи враховують для призначення допомоги на оплату житлово-комунальних послуг у 2024 році. Зокрема, чи впливає на нарахування субсидії допомога на поховання.

Також ми писали, в Україні житлові субсидії надають на погашення витрат з оплати комунальних послуг. На них мають право різні категорії громадян, зокрема студенти.