Субсидії у 2024 році — кого позбавлять допомоги та як оформити

Право на субсидію — кого з українців позбавлять допомоги та як оформити
Українці пережили половину опалювального сезону 2023-2024, а тим, кому потрібна допомога в оплаті комунальних послуг, держава надає субсидії. В уряді розповіли особливості надання такої допомоги та ситуації, коли її можна втратити.
Про це повідомляють у Міністерстві соціальної політики.
Як оформити житлову субсидію
У держбюджеті на 2024 рік передбачили фінансування житлових субсидій на 49,9 млрд гривень. Сума цьогоріч більша на 12,0 млрд гривень (на 32%). Очікується, що її отримають понад 3,2 мільйона домогосподарств.
Житлову субсидію призначають тоді, коли загальні витрати на комунальні послуги більші 15% середньомісячного сукупного доходу сім'ї під час воєнного стану та протягом одного місяця після завершення.
Для того, щоб оформити субсидію, необхідно звернутися в орган Пенсійного фонду України (ПФУ). Також подати документи можна дистанційно. Зробити це можна у мобільному застосунку "Дія". Для цього необхідно надати наступне:
- заяву на допомогу в оплаті послуг ЖКГ;
- особисті дані громадянина;
- декларацію про доходи.
За певних обставин додатково можуть попросити такі документи:
- довідку про статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО);
- договір оренди (якщо людина винаймає житло).
Хто може втратити субсидію
В Міністерстві соціальної політики розповіли, коли таку допомогу можна втратити. Так, право на субсидію скасують у разі:
- смерті заявника-отримувача;
- наявна заборгованість за комунальні послуги, що перевищує три місяці та більша за суму у 680 гривень;
- зміна адреси проживання;
- виявлено додаткові доходи, про які заявник не повідомив.
Водночас, у відомстві зазначають, що в разі, якщо людині незаконно скасували надання житлової субсидії, то необхідно звернутись у Пенсійний фонд для її поновлення. Після розгляду заяви фахівці нададуть причини відповідних змін та способи її повернення, якщо це сталося випадково.
Що ще варто знати
Нагадаємо, у Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли, які доходи враховують для призначення допомоги на оплату житлово-комунальних послуг у 2024 році. Зокрема, чи впливає на нарахування субсидії допомога на поховання.
Також ми писали, в Україні житлові субсидії надають на погашення витрат з оплати комунальних послуг. На них мають право різні категорії громадян, зокрема студенти.
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