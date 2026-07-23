Право на самые высокие пенсии: кто получит 26 000 грн и доплату в 50%

Пожилая женщина, деньги. Фото: Новини.LIVE, Magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

В августе 2026 года Пенсионный фонд Украины (ПФУ) начислит нескольким группам граждан пенсии, превышающие максимальный уровень в более чем 26 000 грн. Предусмотрено применение коэффициентов понижения, введенных на период действия военного положения, в размере 10% или 50% сверх указанного размера.

О том, кому из украинцев начислят самые высокие суммы, рассказывают Новини.LIVE.

Кто имеет право на пенсию свыше 26 000 грн в августе

По данным ПФУ, в системе украинского пенсионного обеспечения, помимо пенсий по возрасту, по инвалидности, в связи с потерей кормильца, предусмотрены в соответствии с законом № 1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", существуют также специальные пенсии.

Правом на получение таких выплат наделен ряд категорий бывших работников, выполнявших работу в особых условиях в период своей активной трудовой деятельности, среди которых: условия, опасные для здоровья, служба в силовых органах, работа в государственных учреждениях.

Пенсионные выплаты для таких лиц начисляются в ином порядке по сравнению с традиционными пенсиями по возрасту.

В частности, пенсии по специальным законам назначаются:

Судьям — вопрос выплат для таких лиц регулирует закон "О судебной системе и статусе судей"; Прокурорам — пенсии выплачиваются в соответствии с законом "О прокуратуре"; Ликвидаторам катастрофы на ЧАЭС — в соответствии с законом "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС"; Силовикам (военнослужащим, сотрудникам Национальной полиции, Службы безопасности, Государственного бюро расследований и другим) — в соответствии с законом "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц"; Государственным служащим до реализации реформы и другим.

Нормами законодательства закреплен максимальный размер пенсии в Украине, равный 10 прожиточным минимумам для нетрудоспособных лиц. В 2026 году этот показатель вырос до 2 595 грн, а значит, максимальная выплата достигла 25 950 грн.

Однако для вышеуказанных групп бывших работников сумма может быть выше. На превышение установлены отдельные коэффициенты, действующие только во время войны.

Какие предусмотрены коэффициенты к спецпенсиям

В соответствии с законом о "Госбюджете-2026" действует требование об ограничении максимальных размеров выплат на период военного положения. Лимиты не коснулись только тех, кто защищает Украину от агрессии РФ или участвовал в обороне с 2014 года.

Ограничения распространятся на пенсии, сумма которых превышает 10 прожиточных минимумов (25 950 грн). В августе к средствам, превышающим эту сумму, будут применяться следующие понижающие коэффициенты от 10% до 50%:

0,5 (50%) — к сумме, превышающей 10 прожиточных минимумов, но не выше 11;

0,4 (40%) — к сумме, превышающей 11 прожиточных минимумов, но не превышающей 13;

0,3 (30%) — к сумме, превышающей 13 прожиточных минимумов, но не более 17;

0,2 (20%) — к сумме свыше 17 прожиточных минимумов, но не выше 21;

0,1 (10%) — к сумме, превышающей 21 прожиточный минимум.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что юристы "Бесплатной правовой помощи" объяснили, почему иногда гражданам назначают минимальную пенсию вместо заработанной. Нормы законодательства предусматривают механизм, который позволит официально подтвердить время работы и восстановить неучтенные годы стажа.

Также Новини.LIVE писали, что в июле ПФУ выплатит одной категории лиц минимальную пенсию в размере 20 650 грн. Речь идет об установлении минимальной суммы в процентах в зависимости от показателя средней зарплаты в Украине. На соответствующие выплаты будут иметь право граждане, обладающие особым статусом.