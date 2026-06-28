Право на пенсию: как нелегальным работникам восстановить стаж

Пожилая женщина, подсчеты в офисе. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

Украинские работники имеют право в целях получения будущей пенсии требовать установления факта трудовых отношений за период нелегальной работы, обязать работодателя уплатить Единый социальный взнос (ЕСВ) и восстановить утраченные годы страхового стажа. Для этого необходимо самостоятельно инициировать соответствующий механизм.

Об этом сообщили в пресс-центре Государственной службы по вопросам труда, передают Новини.LIVE.

Как действовать работнику для восстановления стажа для пенсии

В Гоструда объяснили, как действовать неоформленным работникам, желающим вернуть право на стаж за отработанные годы.

В ведомстве отмечают, что в 2026 году в Украине проблема нелегальной занятости остается по-прежнему актуальной, а ее последствия негативны для работников, ведь они лишены ряда гарантий. Речь идет о:

страховом стаже;

социальных выплатах;

больничных;

отпусках;

пенсионных правах.

В то же время нормы украинского законодательства предусматривают механизм, позволяющий официально подтвердить периоды работы и восстановить неучтенные годы стажа, даже если работодатели не заключали трудовые договоры и не уплачивали ЕСВ.

Согласно ст. 232 Кодекса законов о труде (КЗоТ), работники имеют право подать в суд иск с просьбой:

признать факт трудовых отношений;

установить период фактической работы;

обязать компанию оформить трудовые отношения;

обязать работодателя внести данные в трудовую книжку.

Украинские суды рассматривают споры по вопросам установления факта работы работника, с которым не был заключен трудовой договор.

Что изменится для работника в случае положительного решения

Как прописано в ст. 235 КЗоТ, в случае установления фактической работы без заключенного договора суд обяжет признать трудовые отношения и установить точный период работы (месяцы/годы).

Также работодатель должен выполнить обязательства по:

Внесению записей в трудовую книжку и кадровую документацию; Начислению и выплате заработной платы не ниже средней по области по определенному виду экономической деятельности, независимо от того, какая была заработная плата на самом деле; Уплате налога на доходы физических лиц; Начислению Единого социального взноса за весь период работы.

Именно ЕСВ обеспечит зачисление утраченного стажа за весь установленный судом срок для получения права на будущую пенсию. Таким образом, работник официально сможет восстановить полный стаж, даже если компания не оформляла его и не платила взносы.

В то же время Гоструда установить факт трудовых отношений без суда не может. Ведомство наделено только функциями по:

проведению проверки (при условии допуска со стороны работодателя);

составлению актов;

вынесению предписаний об устранении нарушений.

Поэтому обращение неоформленного работника в суд для восстановления справедливости в этом вопросе является обязательным, ведь именно он имеет право:

устанавливать факты трудовых отношений;

определять периоды работы;

обязывать уплачивать ЕСВ;

обеспечивать зачисление стажа в ПФУ.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в августе некоторым категориям пенсионеров начислят пособие ко Дню Независимости. Сумма доплаты составит от 450 грн до 3 100 грн. Размер выплаты будет зависеть от статуса получателя. В частности, деньги будут предоставлены в соответствии с законом "О жертвах нацистских преследований".

Также Новини.LIVE рассказывали, кому могут начислить пенсионную выплату в размере 20 650 грн в июле. Повышенные выплаты предусмотрены для лиц со статусом участника ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, которым установлена связанная с ней инвалидность. Такая сумма предоставляется с учетом всех надбавок и повышений для лиц с инвалидностью первой группы.