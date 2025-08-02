Пенсии в Украине — как и кто может оформить недополученные выплаты в 2025 году

Женщина и мужчина преклонного возраста. Фото: Freepik

В 2025 году украинским гражданам предоставлено несколько вариантов для подачи обращения о начислении недополученных пенсий в случае смерти пенсионера. Средства должны быть выплачены членам его семьи, которые с ним жили.

О механизме возврата средств сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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В ПФУ отметили, что в случае смерти граждан их родные имеют право на получение невыплаченной пенсии. Для этого необходимо специально обратиться с заявлением и необходимыми документами в течение шести месяцев с даты смерти пенсионера.

Право на начисление выплат предоставляется:

Членам семьи, которые жили вместе с пенсионером. Для этого нужно подать подтверждение факта такого проживания (это может быть справка о составе семьи); Нетрудоспособным членам семьи, которых содержал умерший пенсионер. Также нужно иметь подтверждение соответствующего факта (в частности, справку о составе семьи, свидетельство о рождении, судебное решение суда по факту содержания); Наследникам по свидетельству о праве на наследство. Осуществляется, поскольку недополученная пенсионная выплата должна входить в состав наследства.

Как подать обращение на начисление выплат

Граждане, попавшие в такую ситуацию, могут подавать заявление на недополученную пенсию за умершего пенсионера такими способами:

обратившись в любой сервисный центр ПФУ;

через портал е-услуг ПФУ, подав заявление в электронном виде и авторизовавшись с помощью цифровой подписи;

через уполномоченное лицо на основе доверенности, оформленной надлежащим образом (в частности, для граждан, находящихся за рубежом).

Для начисления недополученных выплат граждане должны подать заявление и пакет документов. Решение о предоставлении средств родным будет принято на основе представленных:

свидетельства о смерти пенсионера.

копии паспорта заявителя;

документов о подтверждении родственных отношений с умершим пенсионером (свидетельство о браке/свидетельство о рождении/судебное решение);

документов с подтверждением факта проживания совместно с умершим;

документов о подтверждении пребывания на содержании пенсионера (для нетрудоспособных граждан);

свидетельства о праве на наследство (подают наследники);

реквизитов банковского счета, куда надо перечислить средства.

Что касается сроков обращения, то заявление необходимо подать в течение шести месяцев с даты смерти пенсионера.

"Днем обращения за выплатой недополученной пенсии считается день принятия органом Фонда заявления со всеми необходимыми документами. В случае подачи заявления через веб-портал — дата регистрации заявления со сканированными копиями документов", — добавили в ПФУ.

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