Право на надбавки к пенсиям: какие суммы начисляют тем, кому 70+

Пожилая женщина в окружении людей, деньги. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) обнародовали перечень надбавок, которые могут быть назначены к пенсии гражданам в возрасте 70 лет и старше. Дополнительные выплаты можно получить, следуя установленным законодательством рекомендациям.

Об этом сообщает издание Новини.LIVE со ссылкой на информацию фонда.

Кому предусмотрены компенсационные доплаты к пенсиям

По данным ПФУ, граждане, которым исполнилось 70 лет и более, имеют право на ежемесячную компенсационную выплату в размере:

до 300 грн — в возрасте от 70 до 75 лет;

до 456 грн — в возрасте от 75 до 80 лет;

до 570 грн — старше 80 лет.

Главным условием является соблюдение ежемесячного размера пенсионных выплат, не превышающего 10 340 грн, с учетом надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, сумм индексации, ежемесячных компенсаций. Если сумма окажется больше, то соответствующие доплаты не будут назначаться.

Компенсационные выплаты гражданам, достигшим 70, 75 или 80 лет, устанавливаются и выплачиваются с даты достижения указанного возраста, независимо от:

типа пенсии;

закона, в соответствии с которым она была назначена;

продолжительности страхового стажа;

факта наличия работы.

Какие еще бывают доплаты для пенсионеров в возрасте 70+

Кроме того, предоставляется доплата к пенсии в сумме, недостающей до указанного размера, которая учитывается при последующих перерасчетах для лиц:

Которым исполнилось 80 лет и которым начисляют пенсию, назначенную в соответствии с законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", и которые имеют стаж 20/25 лет, если сумма не достигает 4 213 грн; В возрасте от 70 до 80 лет, получающим пенсию по возрасту и имеющим страховой стаж 30/35 лет, а выплата не достигает 4 050 грн; В возрасте до 70 лет, имеющие стаж 30/35 лет, а пенсия не достигает 3 725 грн.

Таким гражданам предоставляется доплата к пенсии в сумме, которой не хватает до указанного размера.

Кроме того, если у пенсионеров, достигших 70 лет, страховой стаж не достигает 35 лет у мужчин и 30 лет у женщин, то доплату к пенсии устанавливают в размере, пропорциональном имеющемуся стажу, исходя из суммы 4 050 грн.

В то же время сумма пенсионной выплаты при наличии стажа не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин из числа лиц, которым исполнилось 80 лет и старше, не может быть ниже 4 213 грн, а у граждан в возрасте от 75 до 80 лет — не может быть меньше 4 050 грн.



Ранее Новини.LIVE рассказывали, как выплачивается пенсия в случае изменения группы инвалидности. По информации ПФУ, согласно законодательству, в случае установления инвалидности более низкой группы выплата по прежней группе должна поступать до конца месяца, в котором была изменена группа. Если же человек не явился на повторное обследование, выплату могут вообще прекратить.

Еще Новини.LIVE писали о возможности оформления дополнительных выплат для одиноких пенсионеров, достигших 80 лет и нуждающихся в постороннем уходе. Правила предусматривают предоставление таким лицам надбавки к пенсии в размере 40% от прожиточного минимума. Однако право на нее может возникать на основании наличия специальной справки по результатам медицинского осмотра.