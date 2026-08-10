Право на доплату в 40% от минимальной пенсии: какой нужен документ
Пенсионный фонд Украины (ПФУ) в 2026 году будет назначать пожилым гражданам специальную надбавку, если у них нет родственников, способных обеспечить уход. Речь идет о праве на начисление ежемесячной суммы в размере 40% от минимальной пенсии при наличии одного важного документа.
О том, какую справку требуют и как оформить надбавку, рассказывают Новини.LIVE.
Какие правила назначения доплаты к пенсии
По данным ПФУ, речь идет о возможности получить дополнительную выплату одиноким пенсионерам, которым более 80 лет и которые нуждаются в постороннем уходе. Право на доплату может возникнуть на основании представленной специальной справки после прохождения врачебно-консультативной комиссии в Пенсионный фонд (ПФУ).
Вопрос о соответствующей надбавке регулирует статья 7 закона № 1727. Речь идет об одиноких гражданах, у которых нет трудоспособных родственников, способных обеспечить их содержание.
Законом предусмотрена надбавка к пенсии в размере 40% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. В 2026 году этот показатель вырос с 2 361 грн до 2 595 грн, поэтому сумма надбавки для пенсионеров старше 80 лет составляет 1 038 грн.
В целом ежемесячная надбавка назначается одиноким пенсионерам при одновременном соблюдении следующих условий:
- Возраст превышает 80 лет;
- Назначена пенсия по возрасту;
- Одинокое проживание;
- Отсутствие трудоспособных родственников;
- Имеется справка врачебно-консультативной комиссии (ВКК) о необходимости постоянного ухода;
- Не получают пенсию по инвалидности.
Как получить справку о необходимости постороннего ухода
Сначала пенсионеру необходимо обратиться за консультацией к семейному врачу или профильному медику, который направит его на прохождение врачебно-консультативной комиссии, где должна быть установлена потребность в постороннем уходе и выдана соответствующая справка.
По информации Министерства здравоохранения, когда речь идет о постоянном постороннем уходе, имеется в виду не медицинская помощь, а именно повседневная поддержка: помощь в том, чтобы встать с постели, передвигаться по помещению, ориентироваться во времени и пространстве, возможность одеваться и готовить еду.
Как правило, врачи должны установить, может ли гражданин самостоятельно, безопасно и без угрозы для жизни и здоровья обеспечивать основные потребности, учитывая:
- частоту потребности в помощи (эпизодически/регулярно/постоянно);
- объем помощи (частичная/полная);
- эффективность вспомогательных средств реабилитации.
Если выполнение таких действий сопровождается болью или риском для жизни и здоровья, считается, что человек не может выполнять эти действия самостоятельно.
Потребность в регулярном постороннем уходе можно установить двумя способами:
- путем оценки повседневного функционирования (ОПФО);
- посредством врачебно-консультативной комиссии (ВКК).
Медицинское заключение должно официально подтвердить, что пациенту необходим постоянный посторонний уход. Это позволит подать заявление и документы в Пенсионный фонд.
Для оформления надбавки необходимо подготовить:
- паспорт гражданина;
- идентификационный код;
- медицинскую справку от ВКК;
- при необходимости — документы, подтверждающие состав семьи.
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Еще Новини.LIVE писали, что некоторым гражданам ПФУ начисляет повышенную пенсию в размере 70% от зарплаты. Такую выплату могут оформить члены семей военнослужащих, пропавших без вести при защите страны от российской агрессии. Такая доля от размера денежного довольствия предусмотрена для одного из родителей, супруги или супруга.
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