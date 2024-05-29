Пенсии в 2024 году — кто из украинцев имеет право на десятикратные выплаты

Женщина пенсионного возраста. Фото: Ukrayina.pl

В Украине представители определенных профессий имеют право на выплату десятикратного размера пенсии при выходе на "заслуженный отдых". Речь идет о единовременной помощи.

Об этом сообщается в материалах Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Право на такой размер пособия прописано в законе "О пенсионном обеспечении" и законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Выплата такой денежной помощи должна производиться по состоянию на день ее назначения.

В частности, законодательством предусмотрена помощь в сумме десять месячных пенсионных выплат для педагогических работников, которые занимают должности, дающие право на пенсию за выслугу лет, и выходят на "заслуженный отдых" по возрасту. Речь идет о работниках:

общеобразовательных школ, военных общеобразовательных учреждений, музыкальных и художественных школ;

межшкольных учебно-производственных комбинатов;

детских домов, детских трудовых и воспитательно-трудовых колоний, детских приемных пунктов и приемников-распределителей для несовершеннолетних, логопедических пунктов и стационаров, школ-клиник;

высших учебных заведений I-II уровней аккредитации, профессионально-технических учебных заведений;

дошкольных учебных заведений всех типов;

внешкольных учебных заведений.

Полный перечень должностей педагогических работников, имеющих право на соответствующие выплаты, обнародован по следующей ссылке.

Другие требования для получения денежной помощи

Также есть еще дополнительные требования к начислению такой помощи. Среди них:

гражданин должен быть трудоустроен на дату достижения пенсионного возраста в государственных или коммунальных учреждениях на должностях, предусматривающих право на пенсии за выслугу лет;

отсутствие в прошлом получения других пенсий;

необходимо наличие страхового стажа для мужчин — 35 лет, для женщин — 30 лет.

При назначении пенсии за выслугу лет разрешается добавление стажа, полученного на работе в образовательных учреждениях, а также заведениях здравоохранении и соцзащиты.

Что еще стоит знать

Напомним, украинцы с минимальной заработной платой в будущем смогут рассчитывать на пенсию на уровне 2,36 тыс. грн. В то же время, если получать зарплату вдвое выше средней, то можно иметь около 10 тыс. грн пенсии.

Также мы писали, что пенсионеры, которые пройдут идентификацию в государственном Ощадбанке, смогут получить замороженные пенсии за апрель и май. В случае неподтверждения своего лица — средства не поступят на банковскую карточку.