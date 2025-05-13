Выплаты за без вести пропавших военных — кто и почему не получил 50% денежного обеспечения

Право на 50% выплаты пропавшего военного — кто имеет проблемы
Родные украинских военнослужащих, пропавших без вести, имеют право на выплату денежного обеспечения. Однако из-за действия новых правил в 2025 году некоторым перестали начислять средства.
Специалисты "Юристи.UA" объяснили, с чем связаны проблемы и как действовать.
Проблемы с выплатами за без вести пропавших бойцов
Как отмечается в одном из сообщений, с 1 февраля текущего года гражданке перестали выплачивать денежное обеспечение за без вести пропавшего мужа-военнослужащего. Предполагают, что это произошло из-за новых правил, ведь именно с этой даты выплаты семьям военнослужащих, попавших в плен или пропавших без вести, начали начислять по-новому.
Теперь родные военных, захваченных в плен, или пропавших без вести, получают выплаты не в полном размере, а только 50%, а остальное выплачивают после возвращения военнослужащего, а в случае смерти — включают в состав наследства.
"После 1 февраля по настоящее время выплаты прекратились. Я так понимаю с изменениями в законе. Как теперь действовать? Писать повторное заявление о выплате денежного обеспечения?" — говорится в сообщении.
Как восстановить начисление выплат родным
По словам юристов, жене, которой начисляли выплаты за пропавшего без вести мужа, необходимо повторно обратиться в воинскую часть и написать новое заявление о выплате денежного обеспечения.
"Обычно ВЧ сама присылает письмо, что нужно подать новое заявление в связи с изменениями. Наверное, в Вашем случае этого не произошло", — пояснили специалисты.
Если отсутствует личное распоряжение — денежное обеспечение выплачивается:
- жене (мужу);
- законным представителям малолетних (несовершеннолетних) детей;
- гражданам из числа лиц с инвалидностью с детства (независимо от возраста);
- законным представителям детей;
- родителям военнослужащих (кроме получающих алименты, лиц, лишенных родительских прав).
Вышеперечисленным лицам часть денежного обеспечения выплачивается равными долями, что в общей сумме не превышает 50% от суммы.
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