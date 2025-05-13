Выплаты за без вести пропавших военных — кто и почему не получил 50% денежного обеспечения

Человек держит денежные купюры в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Родные украинских военнослужащих, пропавших без вести, имеют право на выплату денежного обеспечения. Однако из-за действия новых правил в 2025 году некоторым перестали начислять средства.

Специалисты "Юристи.UA" объяснили, с чем связаны проблемы и как действовать.

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Проблемы с выплатами за без вести пропавших бойцов

Как отмечается в одном из сообщений, с 1 февраля текущего года гражданке перестали выплачивать денежное обеспечение за без вести пропавшего мужа-военнослужащего. Предполагают, что это произошло из-за новых правил, ведь именно с этой даты выплаты семьям военнослужащих, попавших в плен или пропавших без вести, начали начислять по-новому.

Теперь родные военных, захваченных в плен, или пропавших без вести, получают выплаты не в полном размере, а только 50%, а остальное выплачивают после возвращения военнослужащего, а в случае смерти — включают в состав наследства.

"После 1 февраля по настоящее время выплаты прекратились. Я так понимаю с изменениями в законе. Как теперь действовать? Писать повторное заявление о выплате денежного обеспечения?" — говорится в сообщении.

Как восстановить начисление выплат родным

По словам юристов, жене, которой начисляли выплаты за пропавшего без вести мужа, необходимо повторно обратиться в воинскую часть и написать новое заявление о выплате денежного обеспечения.

"Обычно ВЧ сама присылает письмо, что нужно подать новое заявление в связи с изменениями. Наверное, в Вашем случае этого не произошло", — пояснили специалисты.

Если отсутствует личное распоряжение — денежное обеспечение выплачивается:

жене (мужу);

законным представителям малолетних (несовершеннолетних) детей;

гражданам из числа лиц с инвалидностью с детства (независимо от возраста);

законным представителям детей;

родителям военнослужащих (кроме получающих алименты, лиц, лишенных родительских прав).

Вышеперечисленным лицам часть денежного обеспечения выплачивается равными долями, что в общей сумме не превышает 50% от суммы.

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