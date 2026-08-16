Правительство изменит правила больничных: стаж будут считать иначе

Врач с пациентом. Фото: Новини.LIVE

Виталий Чайка Редактор экономических новостей

Правительство предлагает изменить правила выплаты больничных. Изменения коснутся участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны, а также работников, пострадавших в результате несчастного случая на производстве. Для ветеранов планируется увеличить период, за который будет учитываться страховой стаж, а пострадавшим на производстве разрешат получать больничные еще до завершения расследования.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Инспекцию по вопросам труда и занятости населения Днепровского городского совета.

Что хотят изменить для участников боевых действий

Сейчас, если у застрахованного человека менее шести месяцев страхового стажа за последние 12 месяцев до заболевания, его больничные могут ограничить суммой, рассчитанной исходя из минимальной зарплаты.

Для участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны предлагают сделать исключение. Вместо 12 месяцев страховой стаж предлагают проверять за последние 24 месяца.

То есть если у человека было не менее шести месяцев страхового стажа в течение двух лет до наступления страхового случая, ограничение по минимальной зарплате не будет применяться.

Почему хотят учитывать стаж за два года

Идея связана с ситуацией, в которой после военной службы оказываются многие ветераны. После увольнения человеку может понадобиться время на лечение, реабилитацию, отдых и возвращение к гражданской жизни. В этот период он может не работать и, соответственно, не иметь страхового стажа.

Если считать стаж не за один, а за два года, у человека будет больше времени, чтобы набрать необходимые шесть месяцев и не лишиться возможности получать больничные без этого ограничения.

Увеличат ли всем ветеранам больничные автоматически

Это важный момент. Законопроект не устанавливает для всех участников боевых действий одинаковую сумму больничных. Речь идет именно об изменении периода, за который будет рассчитываться страховой стаж.

Для большинства работников сохраняется правило о шести месяцах стажа за последние 12 месяцев. Для участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны предлагается рассчитывать эти шесть месяцев за более длительный — 24-месячный — период.

Что изменится для тех, кто пострадал на производстве

Другая часть законопроекта касается работников, получивших травму или профессиональное заболевание на работе. Проблема в том, что расследование несчастного случая может длиться месяцами. Особенно сложной эта процедура может быть во время военного положения. А человек в это время может остаться без зарплаты и других выплат.

Поэтому предлагается не дожидаться завершения расследования, а начинать выплачивать пособие по больничному уже во время его проведения. Основанием для этого будет листок нетрудоспособности.

Кто будет оплачивать первые 17 дней

Согласно предлагаемым правилам, первые 17 дней временной нетрудоспособности будет оплачивать работодатель за счет средств предприятия, учреждения или организации.

Далее, после завершения расследования, станет ясно, подтвержден ли несчастный случай как страховой случай. Если его подтвердят и работнику потребуется доплата, чтобы общая сумма пособия составила 100% средней зарплаты, работодатель произведет соответствующую доплату. Это должно происходить независимо от страхового стажа работника.

Если несчастный случай не подтвердят

Законопроект предусматривает и такую ситуацию. Если по завершении расследования выяснится, что страховой случай не подтвердился, уполномоченный орган должен возместить работодателю сумму пособия, которую тот выплатил работнику за шестой–семнадцатый день нетрудоспособности.

То есть работнику не придется ждать месяцами, пока завершится расследование. Он будет получать выплату во время болезни, а окончательные расчеты проведут уже после установления всех обстоятельств.

Когда это может вступить в силу

На данный момент предложенные правила еще не вступили в силу. Если законопроект будет принят, закон вступит в силу через три месяца после его официальной публикации.

После этого у Кабинета Министров будет еще три месяца, чтобы привести свои нормативные акты в соответствие с новым законом.

Ранее Новини.LIVE писали, что больничные не всегда начисляются сразу после окончания болезни. Сначала электронный листок должен получить статус "Готов к выплате". Первые пять дней оплачивает работодатель, а с шестого дня выплаты финансирует ПФУ. Если больничный лист еще имеет статус "Открыт", работодатель не может произвести окончательный расчет, а после изменения статуса должен назначить выплату в течение 10 рабочих дней.

Также Новини.LIVE рассказывали, кто может получать самые высокие больничные. Для отдельных категорий, в частности ветеранов, пострадавших от Чернобыльской катастрофы, а также работников и гиг-специалистов-резидентов "Дія Сити", предусмотрена выплата в размере 100% дохода независимо от стажа. В то же время максимальная сумма больничных в 2026 году ограничена 172 940 гривен в месяц.