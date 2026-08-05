Правила кредитного лимита в ПриватБанке: что нужно знать клиентам

Смартфон в руке, банковское отделение. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

В государственном "ПриватБанке" могут устанавливать, менять или отменять кредитные лимиты для граждан в одностороннем порядке без предварительного уведомления, исходя из их финансовой состоятельности. Некоторые клиенты могут не знать, что при оформлении банковской карты они дают согласие на присоединение к соответствующим условиям и правилам предоставления банковских услуг.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию портала Минфин, где клиенты оставляют отзывы о банках.

Проблема изменения кредитного лимита в ПриватБанке

Как рассказал один из клиентов, ему автоматически, без обращения в банковское учреждение, предоставили кредитный лимит на карте. Теперь эта сумма отображается как баланс на счете. Гражданин выразил удивление таким подходом со стороны банка.

"ПриватБанк установил кредитный лимит без моей просьбы таким образом, чтобы он отображался как мой баланс на счете...", — говорится в сообщении.

Как свидетельствует информация на портале государственного банка, финучреждение имеет право без предупреждения закрывать или увеличивать сумму кредитного лимита клиентам, учитывая ряд обстоятельств.

Такой подход актуален для всех владельцев кредитных карт. Для изменения размера не требуется дополнительного обращения, ведь банк принимает решение о суммах доступного баланса с учетом платежеспособности клиента и его кредитной истории во всех финансовых учреждениях.

В то же время некоторые граждане не знают об этом правиле и поэтому обращаются в банк за разъяснениями относительно изменения доступной суммы на счете.

От чего зависит размер кредитного лимита в ПриватБанке

По данным госбанка, размер кредитного лимита рассчитывается индивидуально для каждого клиента. Право на доступ к кредитным средствам возникает на основании совокупности ряда стандартных факторов. В основном сумма, которой клиент может воспользоваться, зависит от:

Оценки кредитной истории; Уровня официальных доходов; Социального статуса клиента (пенсионер, студент или работник); Имеющихся кредитов в любых других финансовых учреждениях.

По правилам, если кредитную карту оформляют впервые, то банк сначала предоставляет доступ к минимальной сумме или устанавливает нулевой лимит.

Лимит могут снизить до нуля для 70-летних пенсионеров, поскольку могут возникнуть сомнения в их платежеспособности.

Более высокий кредитный лимит можно получить, если соблюсти определенные рекомендации. Прежде всего, стоит позаботиться о наличии более высокого официального дохода. Именно его размер может существенно увеличить шансы на более высокий лимит. Также важно не накапливать долгов перед банками.

Ранее Новини.LIVE сообщали о том, что ПриватБанк предоставил возможность оформления начисления новых выплат для семей на единый спецсчет "Забота о ребенке" в рамках программы "Дія.Картки". Речь идет, в частности, о выплате ежемесячного пособия на ребенка до одного года в размере 7 000 грн. Также ПриватБанк гарантирует владельцам таких карт 10% кэшбэка.

Еще Новини.LIVE писали, что в ПриватБанке обновили сервис "Оплата частями". Теперь клиенты могут самостоятельно увеличивать количество платежей и снижать финансовую нагрузку на бюджет. При этом за использование такой услуги будет взиматься комиссия в размере 1,9% от стоимости товара. Речь идет о списании за отдельный дополнительный месяц.