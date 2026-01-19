Доллары США — что нужно знать о купюре в 200 долларов

Доллари. Фото: Новини.LIVE

В 2026 году в США можно рассчитываться купюрами номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 долларов. Зато купюру в 200 долларов официально никогда не печатали и не запускали в обращение.

Об этом говорится на сайте US Currency Education Program (USCEP).

Существует ли купюра в 200 долларов

Отмечается, что американское правительство продолжает поддерживать политику, по которой банкноты номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 долларов остаются платежным средством независимо от того, в каком году их напечатали. Единственное исключение — деньги, которые выпускались еще до Первой мировой войны.

То есть Совет федеральной резервной системы США (ФРС) никогда не вводил в обращение банкноту номиналом в 200 долларов. Если такие банкноты существуют — это сувениры или фейковые платежные средства.

Самые большие банконты долларов

Интересно, что в США в свое время выпускали банкноты в 10 000 долларов. В официальном обращении они появились в XX веке и просуществовали до 1969 года. Затем ФРС и Минфин США заявили, что прекратят выпуск банкнот в 1 000, 5 000 и 10 000 долларов, поскольку население редко их использовало.

А купюрой с наибольшим номиналом считается 100 000 долларов. Однако банкнота существовала только для внутренних межбанковских операций, то есть в широкое обращение так и не попала.

Что еще стоит знать

Напомним, украинцам могут попадаться долларовые банкноты со звездочкой рядом с серийным номером. Этим символом маркируют доллары, которыми заменили другие поврежденные деньги. При производстве наличности возможны сбои, приводящие к возникновению дефектов на купюрах.

Такие доллары не могут находиться в обращении и подлежат замене. А чтобы не допускать повторов в серийных номерах, к ним добавляют звездочку.

Ранее мы объясняли, какие купюры евро лучше не хранить. Например, украинцам лучше отказаться от банкнот в 500 евро. Также писали, в чем разница между "синими" и белыми долларами. Известно, почему они получили такое название.