Долари США — що треба знати про купюру у 200 доларів

У 2026 році у США можна розраховуватися купюрами номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50 та 100 доларів. Натомість купюру у 200 доларів офіційно ніколи не друкували й не запускали в обіг.

Про це йдеться на сайті US Currency Education Program (USCEP).

Чи існує купюра у 200 доларів

Зазначається, що американський уряд продовжує підтримувати політику, за якою банкноти номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50 та 100 доларів залишаються платіжним засобом не залежно від того, у якому році їх надрукували. Єдиний виняток — гроші, які випускалися ще до Першої світової війни.

Тобто Рада федеральної резервної системи США (ФРС) ніколи не вводила в обіг банкноту номіналом у 200 доларів. Якщо такі банкноти існують — це сувеніри або фейкові платіжні засоби.

Найбільші банконти доларів

Цікаво, що у США свого часу випускали банкноти у 10 000 доларів. В офіційному обігу вони з'явилися у XX столітті й проіснували до 1969 року. Потім ФРС та Мінфін США заявили, що припинять випуск банкнот в 1 000, 5 000 та 10 000 доларів, оскільки населення рідко їх використовувало.

А купюрою з найбільшим номіналом вважається 100 000 доларів. Однак банкнота існувала лише для внутрішніх міжбанківських операцій, тобто в широкий обіг так і не потрапила.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українцям можуть траплятися доларові банкноти із зірочкою поруч із серійним номером. Цим символом маркують долари, якими замінили інші пошкоджені гроші. Під час виробництва готівки можливі збої, що призводять до виникнення дефектів на купюрах.

Такі долари не можуть перебувати в обігу та підлягають заміні. А щоб не допускати повторів у серійних номерах, до них додають зірочку.

Раніше ми пояснювали, які купюри євро краще не зберігати. Наприклад, українцям краще відмовитися від банкнот у 500 євро. Також писали, у чому різниця між "синіми" та білими доларами. Відомо, чому вони отримали таку назву.