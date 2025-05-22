Льготы для военных и их семей в 2025 году — что изменит правительство

Права военных и их семей расширят — что запланировал Кабмин
Кабмин Украины в среду, 21 мая, согласовал проект Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно социальной защиты военнослужащих базовой военной службы, членов их семей и других вопросов". Документ предусматривает предоставление социальных гарантий некоторым военнослужащим.
Об этом написал в своем Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко.
Что изменится для военнослужащих
В своем сообщении народный избранник отметил, что изменения коснутся:
- военнослужащих базовой военной службы (новая категория);
- срочников, которые остаются на службе — в плену, на лечении, пропавшие без вести, в дисциплинарных частях или на гауптвахтах;
- представителей семей этих военных;
- семей погибших/умерших.
Ожидается, что законопроект внесут на рассмотрение Верховной Рады Украины (ВРУ). Если депутаты за него проголосуют, тогда военнослужащие получат ряд социальных гарантий, среди которых:
- право на отпуска;
- пенсионное обеспечение;
- пособия в случае безработицы;
- государственное страхование.
Защитникам, которых освободят из плена, предоставят право на отпуск сразу после возвращения на Родину, даже если к тому времени военное положение в стране уже отменят.
Напомним, в 2025 году статус ребенка, пострадавшего в связи с военными действиями, будет предоставляться по упрощенной процедуре. Так, его будут предоставлять органы опеки и попечительства по месту обращения или по месту обнаружения ребенка.
Также мы рассказывали о переоформлении льгот на членов семьи участника боевых действий в Украине. Это право предоставляется, если защитник был признан пропавшим без вести.
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