Пільги для військових та їх родин у 2025 році — що змінить уряд

Українські військові, які повернулися з полону РФ. Фото: УНІАН

Кабмін України у середу, 21 травня, погодив проєкт Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо соціального захисту військовослужбовців базової військової служби, членів їх сімей та інших питань". Документ передбачає надання соціальних гарантій деяким військовослужбовцям.

Про це написав у своєму Telegram-каналі народний депутат Олексій Гончаренко.

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Що зміниться для військовослужбовців

У своєму дописі народний обранець зазначив, що зміни торкнуться:

військовослужбовців базової військової служби (нова категорія);

строковиків, які залишаються на службі — в полоні, на лікуванні, зниклі безвісти, у дисциплінарних частинах або на гауптвахтах;

представників сімей цих військових;

сімей загиблих/померлих.

Очікується, що законопроєкт внесуть на розгляд Верховної Ради України (ВРУ). Якщо депутати за нього проголосують, тоді військовослужбовці отримають низку соціальних гарантій, серед яких:

право на відпустки;

пенсійне забезпечення;

допомоги у випадку безробіття;

державне страхування.

Натомість захисникам, яких звільнять з полону, нададуть право на відпустку одразу після повернення на Батьківщину, навіть якщо до того часу воєнний стан в країні вже скасують.

Нагадаємо, у 2025 році статус дитини, яка постраждала у зв'язку з воєнними діями, надаватиметься за спрощеною процедурою. Так, його надаватимуть органи опіки та піклування за місцем звернення або за місцем виявлення дитини.

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