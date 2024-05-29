Профсоюз Samsung Electronics грозит первой в истории забастовкой

Работники Samsung угрожают первыми в истории компании забастовками — чем недовольны
Профсоюз северокорейского технологического гиганта Samsung Electronics угрожает устроить первую в истории компании забастовку. Организация NSEU требует повышения заработной платы работникам компании.
Об этом сообщает Reuters.
Почему профсоюз Samsung угрожает забастовкой
Как отмечается, Национальный союз производителей электроники Samsung, насчитывающий около 28 тысяч членов, или более пятой части всей рабочей силы компании, заявил, что 7 июня прекратит работу на один день в рамках протеста.
Заявление было сделано представителями профсоюза на пресс-конференции, которая транслировалась в прямом эфире. Они держали баннер с надписью: "Мы больше не можем терпеть трудовые репрессии, профсоюзные репрессии".
Если члены профсоюза Samsung коллективно возьмут выходной на следующей неделе, это станет первой в истории забастовкой сотрудников компании. В последние недели рабочие время от времени принимали участие в протестах у офисов компании в столице Сеуле, а также у завода по производству чипов в Хвасоне.
Отвечая на решение компании повысить заработную плату в этом году на 5,1%, в NSEU заявили, что хотят дополнительный день ежегодного отпуска, а также прозрачные бонусы по результатам работы.
"Компания заявляла, что она сталкивается с кризисом в течение последних 10 лет", — заявил журналистам президент профсоюза NSEU Сон У Мокк, но добавил, что фирма не должна использовать это как повод для невыполнения своих требований.
Профсоюз также обвинил технологического гиганта в неспособности предложить компромиссный план на состоявшихся накануне переговорах. Компания Samsung Electronics в ответ заявила, что она будет участвовать в переговорах с профсоюзом.
Как отмечается, акция 7 июня коснется всех объектов компании по всей Южной Корее. NSEU — самый большой из пяти профсоюзов южнокорейского технологического гиганта. Пока неизвестно, планируют ли более мелкие профсоюзы присоединиться к акции.
В ответ на предложенную забастовку коалиция пяти профсоюзов филиалов Samsung, включая еще один профсоюз Samsung Electronics, подвергла сомнению этот план. Они заявили, что не присоединятся к этой акции.
Причины кризиса в Samsung Electronics
Объявление о забастовке прозвучало на фоне внутренних проблем Samsung. Один из крупнейших в мире производителей чипов и смартфонов, похоже, испытывает трудности в некоторых областях, включая передовые полупроводниковые чипы.
На прошлой неделе компания Samsung сменила главу своего подразделения полупроводников, заявив, что им нужен новый человек, который справится с "кризисом", затронувшим индустрию микросхем.
Членство в профсоюзах быстро возросло после того, как в 2020 году Samsung Electronics пообещала покончить с своей практикой препятствования росту организованного труда. Аналитики говорят, что рост числа членов профсоюзов отражает разочарование рабочих недавним спадом конкурентоспособности Samsung в таких областях, как производство чипов памяти с высокой пропускной способностью, а также юридическими проблемами, с которыми столкнулся технологический гигант.
Напомним, правительство Китая решило ускорить свои планы по доминированию страны в передовых технологиях будущего. В КНР будет создан крупнейший в истории государственный инвестиционный фонд полупроводников.
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