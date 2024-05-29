Профсоюз Samsung Electronics грозит первой в истории забастовкой

Сотрудники Samsung Electronics на фабрике. Фото: koreatimes.co.kr

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Профсоюз северокорейского технологического гиганта Samsung Electronics угрожает устроить первую в истории компании забастовку. Организация NSEU требует повышения заработной платы работникам компании.

Об этом сообщает Reuters.

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Почему профсоюз Samsung угрожает забастовкой

Как отмечается, Национальный союз производителей электроники Samsung, насчитывающий около 28 тысяч членов, или более пятой части всей рабочей силы компании, заявил, что 7 июня прекратит работу на один день в рамках протеста.

Заявление было сделано представителями профсоюза на пресс-конференции, которая транслировалась в прямом эфире. Они держали баннер с надписью: "Мы больше не можем терпеть трудовые репрессии, профсоюзные репрессии".

Если члены профсоюза Samsung коллективно возьмут выходной на следующей неделе, это станет первой в истории забастовкой сотрудников компании. В последние недели рабочие время от времени принимали участие в протестах у офисов компании в столице Сеуле, а также у завода по производству чипов в Хвасоне.

Отвечая на решение компании повысить заработную плату в этом году на 5,1%, в NSEU заявили, что хотят дополнительный день ежегодного отпуска, а также прозрачные бонусы по результатам работы.

"Компания заявляла, что она сталкивается с кризисом в течение последних 10 лет", — заявил журналистам президент профсоюза NSEU Сон У Мокк, но добавил, что фирма не должна использовать это как повод для невыполнения своих требований.

Профсоюз также обвинил технологического гиганта в неспособности предложить компромиссный план на состоявшихся накануне переговорах. Компания Samsung Electronics в ответ заявила, что она будет участвовать в переговорах с профсоюзом.

Как отмечается, акция 7 июня коснется всех объектов компании по всей Южной Корее. NSEU — самый большой из пяти профсоюзов южнокорейского технологического гиганта. Пока неизвестно, планируют ли более мелкие профсоюзы присоединиться к акции.

В ответ на предложенную забастовку коалиция пяти профсоюзов филиалов Samsung, включая еще один профсоюз Samsung Electronics, подвергла сомнению этот план. Они заявили, что не присоединятся к этой акции.

Причины кризиса в Samsung Electronics

Объявление о забастовке прозвучало на фоне внутренних проблем Samsung. Один из крупнейших в мире производителей чипов и смартфонов, похоже, испытывает трудности в некоторых областях, включая передовые полупроводниковые чипы.

На прошлой неделе компания Samsung сменила главу своего подразделения полупроводников, заявив, что им нужен новый человек, который справится с "кризисом", затронувшим индустрию микросхем.

Членство в профсоюзах быстро возросло после того, как в 2020 году Samsung Electronics пообещала покончить с своей практикой препятствования росту организованного труда. Аналитики говорят, что рост числа членов профсоюзов отражает разочарование рабочих недавним спадом конкурентоспособности Samsung в таких областях, как производство чипов памяти с высокой пропускной способностью, а также юридическими проблемами, с которыми столкнулся технологический гигант.

Напомним, правительство Китая решило ускорить свои планы по доминированию страны в передовых технологиях будущего. В КНР будет создан крупнейший в истории государственный инвестиционный фонд полупроводников.

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