Профспілка Samsung Electronics загрожує першим в історії страйком

Працівники Samsung погрожують першими в історії компанії страйками — чим невдоволені
Профспілка північнокорейського технологічного гіганта Samsung Electronics погрожує влаштувати перший в історії компанії страйк. Організація NSEU вимагає підвищення заробітної плати для працівників компанії.
Про це повідомляє Reuters.
Чому профспілка Samsung погрожує страйком
Як зазначається, Національна спілка виробників електроніки Samsung, що налічує близько 28 тисяч членів, або понад п'яту частину всієї робочої сили компанії, заявила, що 7 червня припинить роботу на один день в рамках протесту.
Заява була зроблена представниками профспілки на пресконференції, що транслювалась у прямому ефірі. Вони тримали банер із написом: "Ми більше не можемо терпіти трудові репресії, профспілкові репресії".
Якщо члени профспілки Samsung колективно візьмуть вихідний наступного тижня, це стане першим в історії страйком співробітників компанії. В останні тижні робочі час від часу брали участь у протестах біля офісів компанії у столиці Сеулі, а також біля заводу з виробництва чіпів у Хвасоні.
Відповідаючи на рішення компанії підвищити заробітну плату цього року на 5,1%, в NSEU заявили, що хочуть додатковий день щорічної відпустки, а також прозорі бонуси за результатами роботи.
"Компанія заявляла, що вона стикається з кризою протягом останніх 10 років", — заявив журналістам президент профспілки NSEU Сон У Мок, але додав, що фірма не повинна використовувати це як привід для невиконання своїх вимог.
Профспілка також звинуватила технологічного гіганта в нездатності запропонувати компромісний план на переговорах, що відбулися напередодні. Компанія Samsung Electronics заявила у відповідь, що вона братиме участь у переговорах із профспілкою.
Як зазначається, акція 7 червня торкнеться всіх об'єктів компанії по всій Південній Кореї. NSEU — найбільша з п'яти профспілок південнокорейського технологічного гіганта. Поки що невідомо, чи планують дрібніші профспілки приєднатися до акції.
У відповідь на запропонований страйк коаліція п'яти профспілок філій Samsung, включаючи ще одну профспілку Samsung Electronics, поставила під сумнів цей план. Вони заявили, що не приєднаються до цієї акції.
Причини кризи у Samsung Electronics
Оголошення про страйк прозвучало на тлі внутрішніх проблем Samsung. Один з найбільших у світі виробників чіпів і смартфонів, схоже, зазнає труднощів у деяких областях, включаючи передові напівпровідникові чіпи.
Минулого тижня компанія Samsung змінила главу свого підрозділу напівпровідників, заявивши, що їм потрібна нова людина, яка впорається з "кризою", що торкнулася індустрії мікросхем.
Членство у профспілках швидко зросло після того, як у 2020 році Samsung Electronics пообіцяла покласти край своїй практиці перешкоджання зростанню організованої праці. Аналітики кажуть, що зростання числа членів профспілок відбиває розчарування робітників недавнім спадом конкурентоспроможності Samsung у таких сферах, як виробництво чіпів пам'яті з високою пропускною спроможністю, а також юридичними проблемами, з якими зіткнувся технологічний гігант.
Нагадаємо уряд Китаю вирішив прискорити свої плани щодо домінування країни у передових технологіях майбутнього. У КНР буде створено найбільший в історії державний інвестиційний фонд напівпровідників.
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