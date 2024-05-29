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Працівники Samsung погрожують першими в історії компанії страйками — чим невдоволені

29 травня 2024 12:05
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Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Профспілка Samsung Electronics загрожує першим в історії страйком
Співробітники Samsung Electronics на фабриці. Фото: koreatimes.co.kr
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Профспілка північнокорейського технологічного гіганта Samsung Electronics погрожує влаштувати перший в історії компанії страйк. Організація NSEU вимагає підвищення заробітної плати для працівників компанії.

Про це повідомляє Reuters.

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Чому профспілка Samsung погрожує страйком

Як зазначається, Національна спілка виробників електроніки Samsung, що налічує близько 28 тисяч членів, або понад п'яту частину всієї робочої сили компанії, заявила, що 7 червня припинить роботу на один день в рамках протесту.

Заява була зроблена представниками профспілки на пресконференції, що транслювалась у прямому ефірі. Вони тримали банер із написом: "Ми більше не можемо терпіти трудові репресії, профспілкові репресії".

Якщо члени профспілки Samsung колективно візьмуть вихідний наступного тижня, це стане першим в історії страйком співробітників компанії. В останні тижні робочі час від часу брали участь у протестах біля офісів компанії у столиці Сеулі, а також біля заводу з виробництва чіпів у Хвасоні.

Відповідаючи на рішення компанії підвищити заробітну плату цього року на 5,1%, в NSEU заявили, що хочуть додатковий день щорічної відпустки, а також прозорі бонуси за результатами роботи.

"Компанія заявляла, що вона стикається з кризою протягом останніх 10 років", — заявив журналістам президент профспілки NSEU Сон У Мок, але додав, що фірма не повинна використовувати це як привід для невиконання своїх вимог.

Профспілка також звинуватила технологічного гіганта в нездатності запропонувати компромісний план на переговорах, що відбулися напередодні. Компанія Samsung Electronics заявила у відповідь, що вона братиме участь у переговорах із профспілкою.

Як зазначається, акція 7 червня торкнеться всіх об'єктів компанії по всій Південній Кореї. NSEU — найбільша з п'яти профспілок південнокорейського технологічного гіганта. Поки що невідомо, чи планують дрібніші профспілки приєднатися до акції.

У відповідь на запропонований страйк коаліція п'яти профспілок філій Samsung, включаючи ще одну профспілку Samsung Electronics, поставила під сумнів цей план. Вони заявили, що не приєднаються до цієї акції.

Причини кризи у Samsung Electronics

Оголошення про страйк прозвучало на тлі внутрішніх проблем Samsung. Один з найбільших у світі виробників чіпів і смартфонів, схоже, зазнає труднощів у деяких областях, включаючи передові напівпровідникові чіпи.

Минулого тижня компанія Samsung змінила главу свого підрозділу напівпровідників, заявивши, що їм потрібна нова людина, яка впорається з "кризою", що торкнулася індустрії мікросхем.

Членство у профспілках швидко зросло після того, як у 2020 році Samsung Electronics пообіцяла покласти край своїй практиці перешкоджання зростанню організованої праці. Аналітики кажуть, що зростання числа членів профспілок відбиває розчарування робітників недавнім спадом конкурентоспроможності Samsung у таких сферах, як виробництво чіпів пам'яті з високою пропускною спроможністю, а також юридичними проблемами, з якими зіткнувся технологічний гігант.

Нагадаємо уряд Китаю вирішив прискорити свої плани щодо домінування країни у передових технологіях майбутнього. У КНР буде створено найбільший в історії державний інвестиційний фонд напівпровідників.

Також ми писали, що Microsoft представила нову категорію персональних комп'ютерів з функціями штучного інтелекту. Таким чином компанія прагне конкурувати з Alphabet та Apple у впровадженні нових розробок для бізнесу.

страйк
Південна Корея
технології
Samsung
компанії
фінанси

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