Китай вкладає 47,5 мільярдів доларів у свою індустрію мікросхем

Співробітники на виробничій лінії на заводі у Китаї. Фото: Qilai Shen/Bloomberg

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Уряд Китаю вирішив прискорити свої плани щодо домінування країни у передових технологіях майбутнього. У КНР буде створено найбільший в історії державний інвестиційний фонд напівпровідників.

Про це повідомляє CNN.

Читайте також:

Скільки грошей Китай залучить до виробництва чипів

Фонд з бюджетом у 47,5 мільярда доларів створюється через жорсткі обмеження на експорт американських чипів і технологій. Санкції з боку США буди введені, щоб охолодити амбіції Пекіна.

Інвестувати у фонд будуть шість найбільших державних банків країни, включаючи ICBC та China Construction Bank. Такі кроки уряду підтверджують прагнення китайського лідера Сі Цзіньпіна зміцнити позиції Китаю як технологічної наддержави..

У своїй дорожній карті "Зроблено в Китаї 2025" уряд Китаю поставив перед країною мету стати світовим лідером у широкому спектрі галузей, включаючи штучний інтелект, бездротовий зв'язок 5G та квантові обчислення.

Останнім інвестиційним інструментом є третя фаза китайського інвестиційного фонду індустрії інтегральних мікросхем. "Великий фонд", як його називають, було офіційно засновано у Пекіні у п'ятницю, 24 травня.

Після новини про заснування фонду, вартість провідних китайських виробників чипів підскочила. Акції третього у світі контрактного виробника мікросхем Semiconductor Manufacturing International Corporation із понеділка зросли на 7%. Акції другого за величиною виробника мікросхем у Китаї та постачальника Huawei Hua Hong Semiconductor, зросли на 13%.

Першу фазу фонду було створено у 2014 році з обсягом 138,7 мільярда юанів (19,2 мільярда доларів США). Друга фаза була створена через п'ять років, її статутний капітал склав 204,1 мільярда юанів (28,2 мільярда доларів США).

Ці інвестиції спрямовані на те, щоб довести напівпровідникову промисловість країни до міжнародних стандартів до 2030 року. Як зазначило Міністерство промисловості та інформаційних технологій Китаю, гроші насамперед вкладатимуть у виробництво чипів, проєктування, обладнання та матеріали.

Що може стати на заваді виробництва чипів у Китаї

В останні роки будівництво "Великого фонду" постраждало від корупційних скандалів. У 2022 році служба боротьби з корупцією в країні розпочала розслідування діяльності деяких провідних китайських діячів у державних компаніях з виробництва мікросхем. Колишній виконавчий директор Sino IC Capital Лу Цзюнь, яка керувала "Великим фондом", була звинувачена у хабарництві.

Ці скандали — не єдині перешкоди, які можуть серйозно підірвати амбіції Сі Цзіньпіна з досягнення Китаєм технологічної самостійності. У жовтні 2022 року США представили комплекс заходів експортного контролю, які забороняють китайським компаніям купувати передові чіпи та обладнання для їхнього виробництва без ліцензії.

Адміністрація Байдена також просить своїх союзників, включаючи Нідерланди та Японію, запровадити власні обмеження. Торік Пекін завдав удару у відповідь, ввівши контроль над експортом двох стратегічних видів сировини, які мають вирішальне значення для світової індустрії виробництва чіпів.

Нагадаємо, акції забудовників не почали зростати після "історичних кроків" уряду Китаю щодо стабілізації сектору нерухомості, який постраждав від кризи. Інвестори були стурбовані тим, що ці заходи не зможуть змінити ситуацію і відновити попит та довіру.

Також ми писали, що у квітні 2024 року обсяг промислового виробництва в Китаї перевищив прогнози аналітиків. Цьому сприяло покращення зовнішнього попиту, хоча роздрібні продажі у самій країні несподівано сповільнилися. Це не єдина проблема, з якою стикається економіка КНР.