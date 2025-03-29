Работника перевели на более легкую работу по состоянию здоровья — будут ли выплачивать больничные

Женщина на приеме у врача. Фото: УНИАН

Документ от врача о том, что работника нужно перевести на другую, более легкую работу в связи с ухудшением состояния здоровья, является обязательным для работодателя. Если работник предоставит соответствующее медицинское заключение, то его не могут оставить на прежнем месте.

Тем временем в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Луганской области рассказали, будет ли получать пособие работник, которого перевели на более легкую работу по состоянию здоровья.

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В госструктуре говорят, что медицинское заключение категории "Перевод человека на более легкую работу" предоставляют гражданам, которые:

имеют профессиональные заболевания;

болеют туберкулезом;

являются переносчиками бактерий, что подтверждает экспертиза временной потери трудоспособности.

Человека переводят на более легкую работу на основании медицинских записей о состоянии здоровья (функций организма). Также лечащий врач пациента должен предоставить заключение о временной нетрудоспособности, если человек не может выполнять свои функции на основной работе, но ему можно поручать другие задачи, которые не будут мешать ему лечиться.

"В случае временного перевода застрахованного лица в соответствии с медицинским заключением на более легкую, нижеоплачиваемую работу, такому лицу предоставляется пособие по временной нетрудоспособности с первого дня за время такой работы, но не более чем за два месяца", — рассказали в Пенсионном фонде.

Что еще стоит знать

Существуют четко утвержденные основания, почему украинцам отказывают в выплате больничных. Например, средства не начислят, если человек оформил:

отпуск без сохранения заработной платы;

творческий отпуск;

дополнительный отпуск для обучения.

Также напомним, сколько платят украинкам во время беременности и родов. Так, все зависит от средней зарплаты и страхового стажа работницы.

Еще мы рассказывали, что украинцы могут договориться с работодателем об оформлении отпуска без сохранения зарплаты. Такое право у человека возникает, если умер кто-то из близких родственников.