Працівника перевели на легшу роботу за станом здоров’я — чи виплачуватимуть лікарняні

Жінка на прийомі в лікаря. Фото: УНІАН

Документ від лікаря про те, що працівника потрібно перевести на іншу, легшу роботу у зв'язку з погіршенням стану здоров'я, є обов'язковим для роботодавця. Якщо працівник надасть відповідний медичний висновок, то його не можуть залишити на попередньому місці.

Тим часом у Головному управлінні Пенсійного фонду України в Луганській області розповіли, чи отримуватиме допомогу працівник, якого перевели на легшу роботу за станом здоров’я.

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У держструктурі кажуть, що медичний висновок категорії "Переведення особи на легшу роботу" надають громадянам, які:

мають професійні захворювання;

захворювання на туберкульоз;

є переносниками бактерій, що підтверджує експертиза тимчасової втрати працездатності.

Людину переводять на легшу роботу на підставі медичних записів про стан здоров'я (функцій організму). Також сімейний лікар пацієнта має надати висновок про тимчасову непрацездатність, якщо людина не може виконувати свої функції на основній роботі, але їй можна доручати інші завдання, які не заважатимуть їй лікуватися.

"У разі тимчасового переведення застрахованої особи відповідно до медичного висновку на легшу, нижчеоплачувану роботу, такій особі надається допомога по тимчасовій непрацездатності з першого дня за час такої роботи, але не більш як за два місяці", — розповіли у Пенсійному фонді.

Що ще варто знати

Існують чітко затверджені підстави, чому українцям відмовляють у виплаті лікарняних. Наприклад, кошти не нарахують, якщо людина оформила:

відпустку без збереження заробітної плати;

творчу відпустку;

додаткову відпустку для навчання.

Також нагадаємо, скільки платять українкам під час вагітності та пологів. Так, усе залежить від середньої зарплати та страхового стажу працівниці.

Ще ми розповідали, що українці можуть домовитися з роботодавцем про оформлення відпустки без збереження зарплати. Таке право у людини виникає, якщо помер хтось із близьких родичів.