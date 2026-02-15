Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Не всем учителям повысили зарплату — в Кабмине назвали причину

Не всем учителям повысили зарплату — в Кабмине назвали причину

Ua ru
Дата публикации 15 февраля 2026 14:30
Зарплаты учителей в Украине — почему не всем педагогам повысили зарплату с 1 января 2026 года
Учительница. Фото: УНИАН

В Украине с 1 января 2026 года пересмотрели должностные оклады педагогов, после чего они начали получать большие деньги за свою работу. Однако выплаты выросли не у всех учителей.

Об этом, как сообщает РБК-Украина, сказал министр образования и науки Украины Оксен Лисовый во время часа вопросов к правительству, передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Проблемы с зарплатами для учителей

По словам Оксена Лисового, в конце 2025 года Кабмин Украины распределил сумму в 92 миллиарда гривен. В первые дни января 2026 года деньги были перечислены общинам, что позволило увеличить на 30% оклады работников:

  • в общесредних школах;
  • в учреждениях внешкольного образования;
  • в сфере дошкольного образования;
  • в профессиональных училищах и колледжах.

Однако повышение коснулось учителей не во всех громадах страны.

"Мы знаем, что зарплата по всей стране в 6 громадах из 1 450 не выплачена своевременно или не выплачена с надбавкой. Это в основном причины технические. Педагоги об этом проинформированы, и проблема будет решена на уровне общин в ближайшее время, потому что это их ответственность", — сказал министр образования и науки.

При этом Лисовый отметил, что уже происходит процесс для повышения заработной платы педагогам, которые обучают детей в учреждениях дошкольного, внешкольного, профессионального и профессионального предвысшего образования.

Что еще стоит знать

Напомним, параллельно с повышением зарплат учителям в украинских школах практически отменили надбавки за престижность труда. Так, в некоторых заведениях эта доплата упала до минимального уровня — 5% вместо традиционных 25-30%.

Недавно мы писали, на какой доход может рассчитывать ректор университета в феврале 2026 года. Известно, как определяются должностные оклады. Узнавайте также, у кого из учителей зарплата стала больше на 55%.

учителя школы выплаты деньги зарплата
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации