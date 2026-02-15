Зарплаты учителей в Украине — почему не всем педагогам повысили зарплату с 1 января 2026 года

Учительница. Фото: УНИАН

В Украине с 1 января 2026 года пересмотрели должностные оклады педагогов, после чего они начали получать большие деньги за свою работу. Однако выплаты выросли не у всех учителей.

Об этом, как сообщает РБК-Украина, сказал министр образования и науки Украины Оксен Лисовый во время часа вопросов к правительству, передает Новини.LIVE.

Проблемы с зарплатами для учителей

По словам Оксена Лисового, в конце 2025 года Кабмин Украины распределил сумму в 92 миллиарда гривен. В первые дни января 2026 года деньги были перечислены общинам, что позволило увеличить на 30% оклады работников:

в общесредних школах;

в учреждениях внешкольного образования;

в сфере дошкольного образования;

в профессиональных училищах и колледжах.

Однако повышение коснулось учителей не во всех громадах страны.

"Мы знаем, что зарплата по всей стране в 6 громадах из 1 450 не выплачена своевременно или не выплачена с надбавкой. Это в основном причины технические. Педагоги об этом проинформированы, и проблема будет решена на уровне общин в ближайшее время, потому что это их ответственность", — сказал министр образования и науки.

При этом Лисовый отметил, что уже происходит процесс для повышения заработной платы педагогам, которые обучают детей в учреждениях дошкольного, внешкольного, профессионального и профессионального предвысшего образования.

Напомним, параллельно с повышением зарплат учителям в украинских школах практически отменили надбавки за престижность труда. Так, в некоторых заведениях эта доплата упала до минимального уровня — 5% вместо традиционных 25-30%.

