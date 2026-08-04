Поверка газовых и электросчетчиков: какие нормы и кто должен платить

Счетчик, квитанции и расчеты. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

В Украине действуют обновленные правила проверки приборов учета воды, природного газа и электроэнергии. Их владельцам необходимо в обязательном порядке своевременно проводить поверку счетчиков, ведь в случае нарушения соответствующего требования в установленные законом сроки предоставленные данные могут перестать учитываться, и коммунальные услуги, рассчитанные по средним нормам потребления, обойдутся значительно дороже.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию Госслужбы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Когда необходимо проводить поверку разных счетчиков

Согласно действующим нормам законодательства, периодичность проведения поверки счетчиков зависит от типа прибора:

Для электросчетчиков — один раз в четыре года; Для газовых счетчиков класса точности 1,0 — каждые два года; Для газовых счетчиков класса точности 1,5 — один раз в восемь лет.

В процедуру поверки приборов учета должны входить:

демонтаж счетчиков;

перевозка в лабораторию;

осуществление проверки/диагностики;

возврат прибора после проверки;

установка и повторное опломбирование.

Кто должен оплачивать поверку прибора учета

Согласно правилам, процедура поверки счетчиков для бытовых потребителей является бесплатной, а все расходы должны ложиться на оператора газораспределительных сетей или поставщиков услуг.

Потребители должны лишь следить за сроками необходимости проведения поверки. Речь идет об информации, указанной в техническом паспорте прибора.

Пока он находится на поверке, оператор должен установить временный счетчик из резервного фонда, иначе оплата будет рассчитываться по среднему уровню потребления за аналогичный период прошлого года.

Для новых клиентов, пользующихся услугами до полугода, расчеты будут производиться на основе фактического периода пользования.

После демонтажа оператор должен в течение двух месяцев вернуть или заменить устройство.

Если счетчик принадлежит компании, то поставщик обязан за свой счет установить новый. Если же устройство является собственностью потребителя и проверка выявит неисправность, его бесплатно отремонтируют или заменят на аналогичный.

Новый прибор должны установить в течение 15 рабочих дней, однако общий срок с момента демонтажа не должен превышать двух месяцев.

В частности, если срок поверки газового счетчика приходится на отопительный сезон, то осуществление такой процедуры могут перенести. В таких обстоятельствах проверку должны провести не позднее чем через три месяца после окончания отопительного периода.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о том, как отразится отказ от счетчика Нафтогаза. В таком случае потребитель будет платить за газ по граничной норме, что обойдется в три раза дороже. Если при таких условиях оператор ГРМ не смог за свой счет установить прибор, то должен составить акт о нарушении. В случае если гражданин сам приобретет и установит индивидуальное устройство, то никто расходы не компенсирует.

Также Новини.LIVE писали, что в Нафтогазе рекомендовали клиентам приобрести важное устройство в квартирах и домах, где есть газовые плиты. Речь идет о сигнализаторах для раннего обнаружения утечки различных видов газа (природного, бытового или угарного). Их наличие является обязательным, поскольку они осуществляют анализ воздуха. Стоимость прибора начинается от 1 335 грн.