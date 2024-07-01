Поставки Tesla падают второй квартал подряд

Генеральный директор компании Tesla Илон Маск. Фото: theglobeandmail.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Поставки электромобилей Tesla за июнь снизились на 3,7%. Это стало первым случаем, когда американский производитель электромобилей зафиксировал два квартала спада подряд.

Об этом сообщает Reuters.

Читайте также:

В чем причина падения поставок Tesla

Как отмечается, сейчас компании Илона Маска приходится преодолевать жесткую конкуренцию в Китае и слабый спрос из-за отсутствия доступных новых моделей. Согласно средней оценке, основанной на прогнозах 12 аналитиков, ожидается, что компания поставит 438 019 автомобилей за период с апреля по июнь.

Tesla столкнулась с проблемами после многих лет быстрого роста, который помог ей стать самым дорогим автопроизводителем в мире. В январе компания предупредила, что рост поставок в 2024 году будет "заметно ниже", поскольку импульс от многомесячного снижения цен слабеет.

К этим проблемам добавился переход потребителей на более дешевые гибридные автомобили с бензиново-электрическим двигателем, в результате чего у Tesla растет парк транспортных средств, который она пытается продать посредством снижения цен и акций. Включая более дешевые варианты финансирования и лизинга.

Ранее в этом году генеральный директор компании Илон Маск отложил планы создания совершенно нового, более дешевого электромобиля и переключил внимание Tesla на роботакси. И это вызывает обеспокоенность некоторых инвесторов. Они опасаются, что автономные технологии будет сложно усовершенствовать.

Однако на ежегодном собрании акционеров, которое проходило в прошлом месяце, инвесторы подавляющим большинством проголосовали за рекордный пакет заработной платы Маска в 56 миллиардов долларов.

Аналитик Barclays Дэн Леви предусмотрел падение поставок во втором квартале на 11%, больше всего за всю историю Tesla. Акции Tesla потеряли четверть своей стоимости в этом году, что сделало их одними из самых плохих показателей в S&P 500. Это произошло вопреки прогнозу Маска в апреле, что Tesla сможет увеличить продажи в этом году. Он сократил расходы, в том числе путем массовых увольнений, уничтоживших команду зарядок Tesla Supercharger.

Динамика изменения цены на акции Tesla. Источник: Reuters

Tesla продает устаревшие модели

Некоторые аналитики ожидают, что компания объявит о своем первом годовом падении продаж в этом году. В период с января по март поставки упали больше всего за почти четыре года и не оправдали ожиданий Уолл-стрит.

Продажи Tesla были особенно слабы в Европе: в мае продажи упали на 36% из-за сокращения субсидий на электромобили и низкого спроса со стороны операторов автопарков. На их долю в прошлом году приходилось почти половина продаж Tesla в регионе.

В мае Tesla пыталась успокоить некоторые европейские лизинговые фирмы после того, как неоднократное снижение розничных цен снизило стоимость автопарка, а медленное обслуживание и дорогостоящий ремонт оттолкнули их корпоративных клиентов.

Еще одной причиной падения поставок электрокаров Tesla аналитики называют устаревший автопарк компании. При этом Tesla не торопилась выводить новые модели на рынок.

Китайские конкуренты американского производителя представили более дешевые электромобили в этом году. В апреле Маск сказал, что Tesla представит новые модели в конце этого года, включая доступные автомобили. Впрочем, он не предоставил никаких подробностей о ценах.

В конце прошлого года компания Tesla обновила свой седан Model 3, но без серьезных изменений в дизайне. Внедорожник Model Y, седан премиум-класса Model S и внедорожник Model X не претерпели серьезных изменений в течение многих лет.

Компания начала поставки своих пикапов Cybertruck в конце прошлого года, но Маск не рассчитывает на массовое производство этого автомобиля до 2025 года. Автомобиль страдает от негативных отзывов и проблем качества.

В мае Tesla в своем последнем отчете не упомянула о своей цели по поставке 20 миллионов автомобилей в год до 2030 года. Это довольно серьезное изменение курса. Ведь многие годы в компании говорили о долгосрочной цели ежегодного роста поставок электромобилей на 50%.

Tesla рассчитывает представить роботакси 8 августа, стремясь стимулировать внедрение своего программного обеспечения Full Self-Driving. Но пока не ясно, когда начнется производство и сколько таких автомобилей будет произведено.

Напомним, Илон Маск угрожает запретить устройства Apple на своих производствах. Американский миллиардер считает, что внедрение OpenAI значительно ухудшит безопасность гаджетов Apple.

Также фирма по автомобильной кибербезопасности обнаружила, что угонщики могут легко сломать бесключевой доступ к Tesla Model 3 с помощью дешевого реле. Эксперты предлагают всем владельцам Tesla по безопасности электрокара дополнительно использовать функцию Pin To Drive.