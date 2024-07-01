Поставки Tesla падають другий квартал поспіль

Генеральний директор компанії Tesla Ілон Маск. Фото: theglobeandmail.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Поставки електромобілів Tesla за червень впали на 3,7%. Це стало першим випадком, коли американський виробник електромобілів зафіксував два квартали спаду поспіль.

Про це повідомляє Reuters.

Читайте також:

В чому причина падіння поставок Tesla

Як зазначається, наразі компанії Ілона Маска доводиться долати жорстку конкуренцію в Китаї та слабкий попит через відсутність доступних нових моделей. Відповідно до середньої оцінки, заснованої на прогнозах 12 аналітиків, очікується, що компанія поставить 438 019 автомобілів за період з квітня по червень.

Tesla зіткнулася з проблемами після багатьох років швидкого зростання, яке допомогло їй стати найдорожчим автовиробником у світі. У січні компанія попередила, що зростання поставок у 2024 році буде "помітно нижчим", оскільки імпульс від багатомісячного зниження цін слабшає.

До цих проблем додався перехід споживачів на дешевші гібридні автомобілі з бензиново-електричним двигуном, в результаті чого у Tesla зростає парк транспортних засобів, який вона намагається продати за допомогою зниження цін та акцій. Включаючи дешевші варіанти фінансування та лізингу.

Раніше цього року генеральний директор компанії Ілон Маск відклав плани створення абсолютно нового, більш дешевого електромобіля і перемикнув увагу Tesla на роботаксі. І це викликає занепокоєння деяких інвесторів. Вони побоюються, що автономні технології буде важко вдосконалити.

Проте на щорічних зборах акціонерів, які проходили минулого місяця, інвестори переважною більшістю проголосували за рекордний пакет заробітної плати Маска в 56 мільярдів доларів.

Аналітик Barclays Ден Леві передбачив падіння поставок у другому кварталі на 11%, найбільше за всю історію Tesla. Акції Tesla втратили чверть своєї вартості цього року, що зробило їх одними з найгірших показників у S&P 500. Це відбулось попри прогноз Маска у квітні, що Tesla зможе збільшити продажі цього року. Він скоротив витрати, у тому числі шляхом масових звільнень, які знищили команду зарядок Tesla Supercharger.

Динаміка зміни ціни на акції Tesla. Джерело: Reuters

Tesla продає застарілі моделі

Деякі аналітики очікують, що компанія оголосить про своє перше річне падіння продажів цього року. У період із січня по березень поставки впали найбільше за майже чотири роки та не виправдали очікувань Волл-стріт.

Продажі Tesla були особливо слабкими в Європі: у травні продажі впали на 36% через скорочення субсидій на електромобілі та низький попит з боку операторів автопарків. На їхню частку минулого року припадало майже половина продажів Tesla в регіоні.

У травні Tesla намагалася заспокоїти деякі європейські лізингові фірми після того, як неодноразове зниження роздрібних цін знизило вартість їхнього автопарку, а повільне обслуговування та дорогий ремонт відштовхнули їх корпоративних клієнтів.

Ще однією причиною падіння поставок електрокарів Tesla аналітики називають застарілість автопарку компанії. При цьому Tesla не поспішала виводити нові моделі на ринок.

Натомість китайські конкуренти американського виробника представили дешевші електромобілі цього року. У квітні Маск сказав, що Tesla представить нові моделі в кінці цього року, включаючи доступні автомобілі. Втім, він не надав ніяких подробиць про ціни.

Наприкінці минулого року Tesla оновила свій седан Model 3, але без серйозних змін у дизайні. Позашляховик Model Y, седан преміум-класу Model S і позашляховик Model X не зазнали серйозних змін протягом багатьох років.

Компанія розпочала поставки своїх пікапів Cybertruck наприкінці минулого року, але Маск не розраховує на масове виробництво цього автомобіля до 2025 року. Автомобіль страждає від негативних відгуків та проблем з якістю.

У травні Tesla у своєму останньому звіті не згадала про свою мету з постачання 20 мільйонів автомобілів на рік до 2030 року. Це є досить великою зміною курсу. Адже протягом багатьох років в компанії говорили про довгострокову мету щорічного зростання поставок електромобілів на 50%.

Tesla розраховує представити роботаксі 8 серпня, прагнучи стимулювати впровадження свого програмного забезпечення Full Self-Driving. Але поки що не ясно, коли почнеться виробництво і скільки таких автомобілів буде вироблено.

Нагадаємо, Ілон Маск погрожує заборонити пристрої Apple на своїх виробництвах. Американський мільярдер вважає, що впровадження OpenAI значно погіршить безпеку гаджетів Apple.

Також фірма з автомобільної кібербезпеки виявила, що викрадачі можуть легко зламати безключовий доступ до Tesla Model 3 за допомогою дешевого реле. Експерти пропонують усім власникам Tesla для безпеки електрокара додатково використовувати функцію Pin To Drive.