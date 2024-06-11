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Ілон Маск погрожує заборонити пристрої Apple на своїх виробництвах — в чому причина

11 червня 2024 14:09
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ілон Маск попередив про заборону пристроїв Apple на своїх виробництвах, якщо у них буде інтегровано OpenAI
Засновник SpaceX та генеральний директор Tesla Ілон Маск. Фото: Fortune
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Засновник SpaceX та генеральний директор Tesla Ілон Маск заявив, що заборонить використання пристроїв Apple у своїх компаніях, якщо в них буде інтегрований штучний інтелект OpenAI на рівні операційної системи. Американський мільярдер вважає, що впровадження OpenAI значно погіршить безпеку гаджетів Apple.

Про це повідомляє Reuters.

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В чому проблема безпеки гаджетів Apple

У понеділок, 10 червня, компанія Apple анонсувала безліч нових функцій штучного інтелекту у своїх додатках та операційній системі. Крім того, компанія заявила про партнерство з OpenAI для впровадження технології ChatGPT на свої пристрої.

В компанії з Купертіно також зазначили, що створили штучний інтелект з конфіденційністю "в основі", який використовуватиме комбінацію обробки на пристрої та хмарних обчислень для реалізації цих функцій.

Втім, такі інновації не припали до душі Маску.

"Якщо Apple інтегрує OpenAI на рівні ОС, пристрої Apple будуть заборонені в моїх компаніях. Це неприйнятне порушення безпеки", — написав він в X.

Ілон Маск у X
Допис Ілона Маска з критикою Apple. Фото: X

Маск також висловив думку, що абсурдно припускати, що Apple недостатньо компетентна для створення власного ШІ, але водночас якимось чином може гарантувати, що OpenAI забезпечить безпеку та конфіденційність користувачів.

З ним не погоджується генеральний директор консалтингової фірми Creative Strategie Бен Баджарін. На його думку, малоймовірно, що хтось наслідуватиме приклад Маска.

"Apple зазначає, що дані потрапляють у безпечну приватну хмару, яка аналогічним чином передає вам ту саму анонімізацію даних користувача і захист цієї інформації брандмауером. Apple справді ніколи цього (приватну інформацію) не побачить", — додав він.

На початку березня Маск подав до суду на компанію OpenAI, яку він заснував у 2015 році, та її генерального директора Сема Альтмана. Голова Tesla заявив, що вони відмовилися від початкової місії стартапу з розробки ШІ на благо людства, а не заради прибутку.

Він також заснував свій власний стартап xAI, намагаючись кинути виклик OpenAI та створити альтернативу чат-боту ChatGPT.

Нагадаємо, Apple презентувала нову систему штучного інтелекту Apple Intelligence. Презентація відбулася на щорічній конференції розробників WWDC 2024.

Також ми повідомляли про те, що в новій операційній системі від Apple стало доступно більше можливостей для персоналізації головного екрану та центру керування.

iPhone
Ілон Маск
Apple
технології
SpaceX
штучний інтелект
Tesla

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