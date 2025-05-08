Доставка газа — в какую сумму обойдется услуга в мае 2025 года

Деньги и платежка за коммунальные услуги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Украинские потребители несколько лет подряд платят за распределение (доставку) природного газа. Известно, как осуществляют расчет и сколько нужно платить за соответствующую услугу в мае 2025 года.

Об этом говорится в материалах Киевгаза.

Реклама

Читайте также:

Тарифы на услуги распределения природного газа

В 2020 году в Украине изменился подход в оплате за газоснабжение — каждому потребителю начали поступать два счета к оплате:

один за поставку газа;

второй за распределение (доставку) природного газа.

Это предусмотрено постановлением №2080 Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Расчет стоимости услуги доставки газа для каждого потребителя происходит по схеме: объем потребленного ресурса за прошлый газовый год необходимо разделить на 12 месяцев и умножить на ставку тарифа с НДС (20%) — 0,384 грн.

Как пример: в Киеве за период 1 октября 2023 года по 30 сентября 2024 года клиент с газовой плитой использовал 150 куб. м. газа. Действующий тариф в АО "Киевгаз" составляет вместе с НДС (20%) 0,384 грн за 1 куб. м. в месяц.

Расчет ежемесячной платы за доставку газа следующий: 150 куб.м/12 мес. х 0,384 грн. = 4,80 грн. Итак, ежемесячная плата за распределение для такого потребителя составляет 4,80 грн в месяц.

Тарифы в Киеве. Источник: Киевгаз

Кто может меньше платить за доставку газа

Те потребители, которые не пользуются природным газом, однако присоединены к сети, могут платить меньше. Для таких случаев Нацкомиссия установила минимальный платеж за доставку ресурса.

"Он зависит от газового оборудования в помещении потребителя, указанного в проектной документации на газификацию жилья", — добавили в компании.

То есть, даже если в жилье никто не живет, придется платить за минимальный объем газа.

Ранее мы также рассказывали, что Нафтогаз призвал потребителей природного газа актуализировать данные. Обновление информации позволит избежать различных проблем в будущем.

Также мы писали, что потребители газа должны платить отдельный счет за его распределение. Однако эксперты объяснили, как вообще может не платить за доставку голубого топлива в 2025 году.