Урожай 2025 — как происходит посевная в Украине

Посевная в Украине. Фото: УНИАН

В рамках посевной кампании 2025 года, которая уже началась, аграрии не планируют менять посевные площади — они останутся на уровне предыдущего года. В то же время увеличится посев яровой пшеницы.

Редакция Новини.LIVE рассказывает об особенностях нынешней посевной кампании.

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Как пояснил изданию Фокус глава Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук, в 2025 году больше внимания будет уделяться культурам, ценовая позиция которых в прошлом году была лучше. Речь не только о яровой пшенице, но и о горохе и ячмене.

"Далее будет выходить кукуруза, подсолнечник, сахарная свекла. Поэтому радикальных изменений не произойдет. Наверное, мы увидим в этом сезоне уменьшение сои", — отметил он.

По словам Марчука, в 2024 году затраты на выращивание сои были существенными, а выгода не удовлетворила ожидания аграриев.

"Но в целом есть достаточное количество тех культур, которые были представлены на международных рынках, для того, чтобы заработать", — сказал председатель Всеукраинского аграрного совета.

Одной из таких культур является, например, кукуруза. В 2024 году на международном рынке цены на нее были на высоком уровне. Поэтому украинские товаропроизводители впервые за три года получили неплохие доходы с продаж кукурузы.

Тем временем, по информации Министерства аграрной политики и продовольствия, по состоянию на 28 марта в Украине уже засеяно более 550 тыс. га яровых зерновых. Также аграрии продолжают сеять ранние зерновые и нишевые культуры для будущего урожая.

Напомним, доходы Украины с экспорта зерновых с июля по январь 2024/2025 маркетингового года составили 11 млрд долл. Известно, какие агрокультуры чаще всего поставлялись за границу.

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