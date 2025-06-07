Укрпочта будет выдавать посылки вне очереди — детали

Люди в отделении Укрпошты. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

На Укрпоште меняется процедура выдачи посылок. Так, некоторые украинцы смогут забирать их, минуя очереди в отделениях.

Об этом сообщила пресс-служба Укрпошты.

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Что изменится

Как сообщили в компании, с 9 июня вне очереди забирать свои посылки смогут те украинцы, у которых посылок не более пяти штук. К тому же речь идет об отделениях, где еще не работают отдельные окошки для выдачи отправлений.

"С понедельника, 9 июня, все, кто приходит на почту только за посылками, могут забирать их вне очереди. Ограничение — пять посылок. Скажите оператору или оператору, что вам только получить, и не ожидайте подолгу", — говорится в сообщении.

При этом на Укрпоште отмечают, что в мае 98% посылок по Украине компания доставила без задержек. Это соответствует мировым стандартам.

"В мире показателем качества доставки считается 95%, а лидеры рынка, FedEx и UPS, гордятся своими 95-97%", — подчеркнули в компании.

На Новой почте новые тарифы на доставку

Изменения заключаются в том, что компания по-новому будет рассчитывать стоимость посылки за границу — по фактическому весу, а не по объемному, как было раньше. Так, если отправляете что-то объемное, но не тяжелое — например, шляпу, то заплатите только за вес, а не за размеры. В итоге это будет стоить 370 гривен.

Напомним, что с мая 2025 года на Укрпоште работает сервис быстрого возврата посылок, за которыми не пришли адресаты. Для таких посылок действуют два тарифа.

Еще мы рассказывали, что украинцам будут блокировать банковские переводы. Известно, какие лимиты нельзя превышать в июне.