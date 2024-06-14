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По сравнению с 14 000 других криптовалют — гендиректор Tether объяснил уникальность биткоина

14 июня 2024 03:49
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Почему стоит доверять биткоину и чем он уникален — мнение Паоло Ардоино
Цифровая монета биткоин. Фото: ixbt.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Генеральный директор компании Tether Паоло Ардоино заявил, что биткоин среди прочих 14 тысяч криптовалют наиболее уникален и в нем он уверен больше всего. Он приравнял биткоин к часам.

Об этом сообщает Cointelegraph в четверг, 13 июня, со ссылкой на заявление Паоло Ардоино в ходе дискуссии "Эволюция майнинга" на конференции BTC в Праге.

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Почему стоит быть уверенным в биткоине

"Биткоин — единственный пример криптовалюты, которой руководит только математика и которую невозможно изменить. Разработчики других криптовалют постоянно выпускают новые версии ПО, меняют кредитно-денежную политику, предлагают инфляционные и дефляционные модели", — отметил Ардоино.

Что думает о биткоине генеральном директоре Tether Паоло Ардоино
Скриншот сообщения со страницы в Х компании Tether

Он сравнил биткоин с вечно работающими часами и назвал его единственной децентрализованной криптовалютой.

Также Ардоино признался, что относится скептически к мемкоинам.

"Мне нравятся мемы, но не мемкоины. Биткоин и этот класс активов находятся в противоположных частях сектора", — пояснил CEO Tether.

Как зарабатывать на биткоине

Напомним, что американский предприниматель и инвестор, автор книги "Богатый папа, бедный папа" Роберт Кийосаки объяснил, что самый простой способ стать богатым человеком — инвестировать в биткоины.

Также генеральный директор криптовалютного кастодиального сервиса BitGo Майк Белше прогнозирует возможный рост биткоина вдвое уже до конца этого года. Таким образом, стоимость криптовалюты составит не менее 125 тысяч долларов.

Добавим, что текущая рыночная капитализация биткоина составляет около 1,37 триллиона долларов, что превышает совокупную рыночную стоимость акций трех крупнейших банков мира.

криптовалюта
рынок
торговля
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финансы
биткоин

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