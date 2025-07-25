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Популярный овощ неожиданно подорожал — какие цены в магазинах

Ua ru
Дата публикации 25 июля 2025 16:33
В Украине подорожали огурцы — стоит ли ждать дешевых овощей летом
Люди на базаре. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Украинцы привыкли, что цены на овощи, как правило, начинают снижаться с началом сезона. Однако в июле для потребителей подорожали огурцы, хотя этот овощ уже активно собирают фермерские хозяйства.

Об этом сообщает проект EastFruit.

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Что происходит с ценами

Как отмечается в материале, сейчас украинские тепличные комбинаты соглашаются отдавать свою продукцию на продажу по цене от 25 до 45 грн за килограмм. Это в среднем на 19% дороже, чем неделей ранее.

Производители объясняют подорожание овоща заметным сокращением предложения огурца на рынке из-за неблагоприятных погодных условий. При этом спрос на огурцы остается высоким, что создает дополнительное давление на цены.

"Поддержку цен в сегменте тепличного огурца также оказывает ограниченное предложение продукции открытого грунта", — говорится в материале.

В то же время аналитики указывают на то, что огурцы в Украине в июле 2025 года все же стоят в среднем на 24% дешевле, чем в июле 2024 года.

Сколько стоит килограмм огурцов в супермаркетах

Как свидетельствуют данные на портале Минфин, по состоянию на 25 июля средние цены на овощ варьируются от 39, 90 до 52, 45 грн. Магазины предлагают покупателям различные сорта огурцов. Например, огурцы гладкие можно купить:

  • в Metro — 44, 90 грн за килограмм;
  • в Megamarket — 60 грн за килограмм.

Огурцы колючие продаются в Megamarket по цене в 55, 90 грн за килограмм. А килограмм огурцов короткоплодных в Auchan стоит 39, 90 грн. Супермаркет Novus на огурцы установил ценник в 47, 99 грн за килограмм.

Напомним, что в Национальном банке Украины изменили прогноз по инфляции в стране. Регулятор отметил, что ситуация на рынке потребительских цен ухудшилась и назвал главную причину.

Также мы писали, что в августе украинцы будут платить больше за подсолнечное масло. Однако подорожание будет несущественным.

продукты овощи цены в Украине цены огурцы
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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