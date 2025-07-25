В Україні здорожчали огірки — чи варто чекати на дешеві овочі влітку

Люди на базарі. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Українці звикли, що ціни на овочі, як правило, починають знижуватися з початком сезону. Однак у липні для споживачів подорожчали огірки, хоч цей овоч вже активно збирають фермерські господарства.

Про це повідомляє проєкт EastFruit.

Реклама

Читайте також:

Що відбувається з цінами

Як зазначається у матеріалі, зараз українські тепличні комбінати погоджуються віддавати свою продукцію на продаж за ціною від 25 до 45 грн за кілограм. Це у середньому на 19% дорожче, ніж тижнем раніше.

Виробники пояснюють здорожчання овоча помітним скороченням пропозиції огірка на ринку через несприятливі погодні умови. При цьому попит на огірки залишається високим, що створює додатковий тиск на ціни.

"Підтримку цін у сегменті тепличного огірка також надає обмежена пропозиція продукції відкритого ґрунту", — йдеться у матеріалі.

Водночас аналітики вказують на те, що огірки в Україні у липні 2025 року все ж коштують в середньому на 24% дешевше, ніж у липні 2024 року.

Скільки коштує кілограм огірків у супермаркетах

Як свідчать дані на порталі Мінфін, станом на 25 липня середні ціни на овоч варіюються від 39,90 до 52,45 грн. Магазини пропонують покупцям різні сорти огірків. Наприклад огірки гладкі можна купити:

у Metro — 44, 90 грн за кілограм;

у Megamarket — 60 грн за кілограм.

Огірки колючі продаються у Megamarket за ціною у 55, 90 грн за кілограм. Натомість кілограм огірків короткоплідних в Auchan коштує 39, 90 грн. Супермаркет Novus на огірки встановив цінник у 47, 99 грн за кілограм.

Нагадаємо, що у Національному банку України змінили прогноз щодо інфляції в країні. Регулятор зауважив, що ситуація на ринку споживчих цін погіршилася та назвав головну причину.

Також ми писали, що у серпні українці платитимуть більше за соняшникову олію. Однак подорожчання буде несуттєвим.