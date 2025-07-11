Основа валюта — в каких странах разрешено платить в евро

Популярная валюта — в каких странах можно рассчитаться в евро
Евро — это одна из самых известных и стабильных валют в мире. Это при том, что история этих денег началась не так уж и давно — только в 2002 году.
Редакция Новини.LIVE рассказывает, сколько стран пользуются евро.
Подробнее о евро
Евро — это официальная денежная единица государств, которые входят в Еврозону. Евро появилось в обращении в 2002 году, но сама валюта была создана за четыре года до этого, говорится на сайте Европейского Союза (ЕС).
Главный банк ЕС — Европейский центральный банк (ЕЦБ). В обращении сейчас есть банкноты с номиналами 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 евро, но в 2019 году регулятор объявил, что откажется от печати последней купюры.
Все страны, которые присоединились к Европейскому Союзу, через некоторое время должны отказаться от собственных валют и перейти на евро. Этого условия может не придерживаться только Дания, которой в свое время позволили сохранить датскую крону, как основную валюту после вступления в организацию.
Где расплачиваются в евро
Страны, где евро — официальная валюта:
- Австрия;
- Бельгия;
- Кипр;
- Хорватия;
- Эстония;
- Финляндия;
- Франция;
- Германия;
- Греция;
- Ирландия;
- Италия;
- Латвия;
- Литва;
- Люксембург;
- Мальта;
- Нидерланды;
- Португалия;
- Словакия;
- Словения;
- Испания.
В этот список также относятся государства, которые не находятся в ЕС. Вообще есть два блока таких стран:
- государства, которые договорились с ЕС, что будут использовать евро;
- государства, которые не имеют таких договоренностей.
В первую группу входят Андорра, Монако, Сан-Марино и Ватикан. Тогда как Черногория и Косово ввели евро основной денежной единицей в одностороннем порядке.
Напомним, что Украина в будущем тоже может ввести расчеты в евро, поскольку сейчас происходит процесс евроинтеграции. В НБУ объяснили, когда в нашей стране могут ввести евровалюту.
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