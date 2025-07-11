Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Популярная валюта — в каких странах можно рассчитаться в евро

Популярная валюта — в каких странах можно рассчитаться в евро

Ua ru
Дата публикации 11 июля 2025 18:05
Основа валюта — в каких странах разрешено платить в евро
Банкноты евро. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Евро — это одна из самых известных и стабильных валют в мире. Это при том, что история этих денег началась не так уж и давно — только в 2002 году.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, сколько стран пользуются евро.

Реклама
Читайте также:

Подробнее о евро

Евро — это официальная денежная единица государств, которые входят в Еврозону. Евро появилось в обращении в 2002 году, но сама валюта была создана за четыре года до этого, говорится на сайте Европейского Союза (ЕС).

Главный банк ЕС — Европейский центральный банк (ЕЦБ). В обращении сейчас есть банкноты с номиналами 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 евро, но в 2019 году регулятор объявил, что откажется от печати последней купюры.

Все страны, которые присоединились к Европейскому Союзу, через некоторое время должны отказаться от собственных валют и перейти на евро. Этого условия может не придерживаться только Дания, которой в свое время позволили сохранить датскую крону, как основную валюту после вступления в организацию.

Где расплачиваются в евро

Страны, где евро — официальная валюта:

  • Австрия;
  • Бельгия;
  • Кипр;
  • Хорватия;
  • Эстония;
  • Финляндия;
  • Франция;
  • Германия;
  • Греция;
  • Ирландия;
  • Италия;
  • Латвия;
  • Литва;
  • Люксембург;
  • Мальта;
  • Нидерланды;
  • Португалия;
  • Словакия;
  • Словения;
  • Испания.

В этот список также относятся государства, которые не находятся в ЕС. Вообще есть два блока таких стран:

  • государства, которые договорились с ЕС, что будут использовать евро;
  • государства, которые не имеют таких договоренностей.

В первую группу входят Андорра, Монако, Сан-Марино и Ватикан. Тогда как Черногория и Косово ввели евро основной денежной единицей в одностороннем порядке.

Напомним, что Украина в будущем тоже может ввести расчеты в евро, поскольку сейчас происходит процесс евроинтеграции. В НБУ объяснили, когда в нашей стране могут ввести евровалюту.

Ранее мы рассказывали, чем можно заменить доллар и евро в портфеле валют. Альтернатив существует много.

Европейский союз криптовалюта деньги евро Европа
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации