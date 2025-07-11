Основа валюта — в каких странах разрешено платить в евро

Банкноты евро. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Евро — это одна из самых известных и стабильных валют в мире. Это при том, что история этих денег началась не так уж и давно — только в 2002 году.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, сколько стран пользуются евро.

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Евро — это официальная денежная единица государств, которые входят в Еврозону. Евро появилось в обращении в 2002 году, но сама валюта была создана за четыре года до этого, говорится на сайте Европейского Союза (ЕС).

Главный банк ЕС — Европейский центральный банк (ЕЦБ). В обращении сейчас есть банкноты с номиналами 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 евро, но в 2019 году регулятор объявил, что откажется от печати последней купюры.

Все страны, которые присоединились к Европейскому Союзу, через некоторое время должны отказаться от собственных валют и перейти на евро. Этого условия может не придерживаться только Дания, которой в свое время позволили сохранить датскую крону, как основную валюту после вступления в организацию.

Где расплачиваются в евро

Страны, где евро — официальная валюта:

Австрия;

Бельгия;

Кипр;

Хорватия;

Эстония;

Финляндия;

Франция;

Германия;

Греция;

Ирландия;

Италия;

Латвия;

Литва;

Люксембург;

Мальта;

Нидерланды;

Португалия;

Словакия;

Словения;

Испания.

В этот список также относятся государства, которые не находятся в ЕС. Вообще есть два блока таких стран:

государства, которые договорились с ЕС, что будут использовать евро;

государства, которые не имеют таких договоренностей.

В первую группу входят Андорра, Монако, Сан-Марино и Ватикан. Тогда как Черногория и Косово ввели евро основной денежной единицей в одностороннем порядке.

Напомним, что Украина в будущем тоже может ввести расчеты в евро, поскольку сейчас происходит процесс евроинтеграции. В НБУ объяснили, когда в нашей стране могут ввести евровалюту.

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