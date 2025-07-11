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Головна Фінанси Популярна валюта — у яких країнах можна розрахуватися у євро

Популярна валюта — у яких країнах можна розрахуватися у євро

Ua ru
Дата публікації: 11 липня 2025 18:05
Основа валюта — в яких країнах дозволено платити у євро
Банкноти євро. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Євро – це одна із найвідоміших та найстабільніших валют у світі. Це при тому, що історія цих грошей розпочалася не так вже і давно — лише у 2002 році.

Редакція Новини.LIVE розповідає, скільки країн користуються євро. 

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Детальніше про євро

Євро — це офіційна грошова одиниця держав, які належать до Єврозони. Євро з'явилося в обігу у 2002 році, але сама валюта була створена за чотири роки до цього, йдеться на сайті Європейського Союзу (ЄС). 

Головний банк ЄС — Європейський центральний банк (ЄЦБ). В обігу наразі є банкноти з номіналами 5, 10, 20, 50, 100, 200 та 500 євро, але у 2019 році регулятор оголосив, що відмовиться від друку останньої купюри. 

Усі країни, які приєдналися до Європейського Союзу, за деякий час мають відмовитися від власних валют та перейти на євро. Цієї умови може не дотримуватися лише Данія, якій свого часу дозволили зберегти данську крону, як основну валюту після вступу до організації.

Де розплачуються в євро

Країни, де євро — офіційна валюта:

  • Австрія;
  • Бельгія;
  • Кіпр;
  • Хорватія;
  • Естонія;
  • Фінляндія;
  • Франція;
  • Німеччина;
  • Греція;
  • Ірландія;
  • Італія;
  • Латвія;
  • Литва;
  • Люксембург;
  • Мальта;
  • Нідерланди;
  • Португалія;
  • Словаччина;
  • Словенія;
  • Іспанія.

До цього списку також належать країни, які не перебувають в ЄС. Взагалі є два блоки таких країн:

  • держави, які домовилися з ЄС, що використовуватимуть євро;
  • держави, які не мають таких домовленостей.

До першої групи входять Андорра, Монако, Сан-Марино та Ватикан. Тоді як Чорногорія та Косово запровадили євро основною грошовою одиницею в односторонньому порядку.

Нагадаємо, що Україна у майбутньому теж може запровадити розрахунки у євро, оскільки зараз відбувається процес євроінтеграції. У НБУ пояснили, коли у нашій країні можуть запровадити євровалюту. 

Раніше ми розповідали, чим можна замінити долар і євро у портфелі валют. Альтернатив існує багато. 

Європейський союз криптовалюта гроші євро Європа
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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