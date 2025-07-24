В Украине резко изменились цены на арбузы — сколько стоит ягода в супермаркетах

Девушка выбирает арбуз для покупки. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Для многих украинцев арбуз — это ягода, которая ассоциируется с летом. Сезон уже начался, поэтому арбузы появились на прилавках рынков и супермаркетов. Поэтому украинцам будет полезно узнать, каковы цены на арбузы сейчас.

Редакция Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

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Как сообщают аналитики EastFruit, оптовые цены на арбузы снизились до уровня от 5 до 14 грн за килограмм.

Отмечается, что такого падения цен на рынке не было уже несколько лет. Арбузы дешевеют из-за избыточного предложения, сухой и жаркой погоды, которая влияет на качество ягод.

Поэтому фермерам приходится продавать свою продукцию за меньшую цену, несмотря на сокращение производства в результате оккупации Херсонской области и потери части урожая.

Сколько стоят арбузы в супермаркетах

По состоянию на 24 июля крупные сети супермаркетов в Украине продают арбузы по ценам от 17,90 до 37,50 грн за килограмм. Например, в Novus килограмм ягоды можно купить за 19,99 грн.

В Novus килограмм арбуза стоит 20 гривен. Скриншот: Novus.ua

В АТБ килограмм арбуза стоит на 50 копеек дешевле — 19,49 грн.

А в супермаркетах Varus покупателям сейчас предлагают скидку на арбузы. Так, килограмм ягоды здесь продается по цене в 17, 90 грн.

Арбузы в Varus продаются со скидкой. Скриншот: Varus.ua

В супермаркетах Ашан покупателям предлагают как импортные, так и украинские арбузы:

импортная ягода стоит 37,50 грн за килограмм;

украинский арбуз — 22,50 грн за килограмм.

Добавим, что цены на арбузы в 2025 году на 28% ниже, чем в прошлом году в июле.

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