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Головна Фінанси Популярна літня ягода різко подешевшала — скільки зараз коштує

Популярна літня ягода різко подешевшала — скільки зараз коштує

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Дата публікації: 24 липня 2025 19:20
В Україні різко змінилися ціни на кавуни — скільки коштує ягода в супермаркетах
Дівчина обирає кавун для купівлі. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Для багатьох українців кавун — це ягода, яка асоціюється з літом. Сезон вже розпочався, тож кавуни з'явилися на прилавках ринків та супермаркетів. Тож українцям буде корисно дізнатися, якими є ціни на кавуни зараз. 

Редакція Новини.LIVE розповідає про це детальніше. 

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Як і чому змінилися ціни на кавуни

Як повідомляють аналітики EastFruit, оптові ціни на кавуни знизилися до рівня від 5 до 14 грн за кілограм.

Зазначається, що такого падіння цін на ринку не було вже кілька років. Кавуни дешевшають через надлишкову пропозицію та суху і спекотну погоду, яка впливає на якість ягід.

Тож фермерам доводиться продавати свою продукцію за меншу ціну попри скорочення виробництва внаслідок окупації Херсонської області та втрати частини врожаю.

Скільки коштують кавуни у супермаркетах 

Станом на 24 липня великі мережі супермаркетів в Україні продають кавуни за цінами від 17,90 до 37,50 грн за кілограм. Наприклад, у Novus кілограм ягоди можна купити за 19,99 грн.

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У Novus кілограм кавуна коштує 20 гривень. Скриншот: Novus.ua

В АТБ кілограм кавуна коштує на 50 копійок дешевше — 19,49 грн. 

Натомість у супермаркеті Varus покупцям наразі пропонують знижку на кавуни. Так, кілограм ягоди тут продається за ціною у 17, 90 грн.

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Кавуни у Varus продаються зі знижкою. Скриншот: Varus.ua

У супермаркетах Ашан покупцям пропонують як імпортні, так і українські кавуни:

  • імпортна ягода коштує 37,50 грн за кілограм;
  • український кавун — 22,50 грн за кілограм. 

Додамо, що ціни на кавуни у 2025 році є на 28% нижчими, ніж у торік у липні.

Раніше ми розповідали, в яких супермаркетах продають дешеві яйця. Як  свідчать дані Мінфіна, середня вартість упаковки яєць першої категорії по Україні коливається в діапазоні 66,90-73,53 грн.  Дізнавайтесь також, який продукт подорожчає для українців у сезон консервації. 

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Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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