В Україні різко змінилися ціни на кавуни — скільки коштує ягода в супермаркетах

Популярна літня ягода різко подешевшала — скільки зараз коштує
Для багатьох українців кавун — це ягода, яка асоціюється з літом. Сезон вже розпочався, тож кавуни з'явилися на прилавках ринків та супермаркетів. Тож українцям буде корисно дізнатися, якими є ціни на кавуни зараз.
Редакція Новини.LIVE розповідає про це детальніше.
Як і чому змінилися ціни на кавуни
Як повідомляють аналітики EastFruit, оптові ціни на кавуни знизилися до рівня від 5 до 14 грн за кілограм.
Зазначається, що такого падіння цін на ринку не було вже кілька років. Кавуни дешевшають через надлишкову пропозицію та суху і спекотну погоду, яка впливає на якість ягід.
Тож фермерам доводиться продавати свою продукцію за меншу ціну попри скорочення виробництва внаслідок окупації Херсонської області та втрати частини врожаю.
Скільки коштують кавуни у супермаркетах
Станом на 24 липня великі мережі супермаркетів в Україні продають кавуни за цінами від 17,90 до 37,50 грн за кілограм. Наприклад, у Novus кілограм ягоди можна купити за 19,99 грн.
В АТБ кілограм кавуна коштує на 50 копійок дешевше — 19,49 грн.
Натомість у супермаркеті Varus покупцям наразі пропонують знижку на кавуни. Так, кілограм ягоди тут продається за ціною у 17, 90 грн.
У супермаркетах Ашан покупцям пропонують як імпортні, так і українські кавуни:
- імпортна ягода коштує 37,50 грн за кілограм;
- український кавун — 22,50 грн за кілограм.
Додамо, що ціни на кавуни у 2025 році є на 28% нижчими, ніж у торік у липні.
Раніше ми розповідали, в яких супермаркетах продають дешеві яйця. Як свідчать дані Мінфіна, середня вартість упаковки яєць першої категорії по Україні коливається в діапазоні 66,90-73,53 грн. Дізнавайтесь також, який продукт подорожчає для українців у сезон консервації.
Читайте Новини.LIVE!