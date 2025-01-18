Киев выплатит многодетным семьям по 7,5 тыс. грн - кто получит

Более 7 тысяч гривен помощи — кто получит выплаты
В Киеве многодетные семьи, в которых воспитываются трое и более детей, получат единовременную денежную помощь в 2025 году. Деньги также начислят семьям внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).
Об этом сообщила заместитель главы Киевской городской госадминистрации по вопросам местного самоуправления Марина Хонда.
Сколько выплатят киевлянам
Размер помощи составляет 7,5 тыс. грн на каждого ребенка, у которого есть право на социальную помощь.
По предварительным данным, выплаты получат более 10,5 тыс. детей, которые воспитываются в 8,5 тыс. многодетных семьях. Деньги начислят на "Карточку киевлянина" семьям, которые
- воспитают трех и более детей;
- находятся на учете в органах социальной защиты;
- фактически проживают в столице;
Новая финансовая помощь для украинцев
Ветеранам российско-украинской войны ежеквартально будут выплачивать по 1,5 тыс. грн, которые можно будет потратить на занятия спортом. Оформить выплату помощи уже можно в приложении "Дія". Для этого нужно иметь идентификационный код и подтвержденный статус в реестре ветеранов. Получить выплату за первый квартал 2025 года можно, если сформировать заявку в "Дії".
Мы уже рассказывали, что родные пленных военных и пропавших без вести с 1 февраля будут получать 50% от суммы выплат. Ранее деньги начислялись только жене.
Также напомним, что родственникам погибших Героев позволяют получить выплаты и компенсации, которые не успели начислить павшему защитнику. Речь о неиспользованных отпусках, денежной помощи на оздоровление и другие.
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