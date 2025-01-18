Киев выплатит многодетным семьям по 7,5 тыс. грн - кто получит

Дети катаются на санках. Фото: УНИАН

В Киеве многодетные семьи, в которых воспитываются трое и более детей, получат единовременную денежную помощь в 2025 году. Деньги также начислят семьям внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Об этом сообщила заместитель главы Киевской городской госадминистрации по вопросам местного самоуправления Марина Хонда.

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Размер помощи составляет 7,5 тыс. грн на каждого ребенка, у которого есть право на социальную помощь.

По предварительным данным, выплаты получат более 10,5 тыс. детей, которые воспитываются в 8,5 тыс. многодетных семьях. Деньги начислят на "Карточку киевлянина" семьям, которые

воспитают трех и более детей;

находятся на учете в органах социальной защиты;

фактически проживают в столице;

Новая финансовая помощь для украинцев

Ветеранам российско-украинской войны ежеквартально будут выплачивать по 1,5 тыс. грн, которые можно будет потратить на занятия спортом. Оформить выплату помощи уже можно в приложении "Дія". Для этого нужно иметь идентификационный код и подтвержденный статус в реестре ветеранов. Получить выплату за первый квартал 2025 года можно, если сформировать заявку в "Дії".

Мы уже рассказывали, что родные пленных военных и пропавших без вести с 1 февраля будут получать 50% от суммы выплат. Ранее деньги начислялись только жене.

Также напомним, что родственникам погибших Героев позволяют получить выплаты и компенсации, которые не успели начислить павшему защитнику. Речь о неиспользованных отпусках, денежной помощи на оздоровление и другие.