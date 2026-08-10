Выплаты УВКБ ООН: где пенсионерам и безработным выплачивают 10 800 грн

Женщина и мужчина за компьютером, деньги. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

В августе 2026 года UNHCR Ukraine, являющееся представительством The UN Refugee Agency, принимает заявки от уязвимых групп населения на регистрацию в рамках программы финансовой помощи в еще одном прифронтовом городе Украины. Гражданам, пострадавшим от войны, будут предоставлены два вида выплат в размере 10 800 или 12 300 грн.

О том, кто может оформить выплаты от организации, рассказывает издание Новини.LIVE.

Какие категории могут получить помощь от UNHCR Ukraine

В конце лета финансовая помощь от организации стала доступна жителям города Ахтырка Сумской области.

Согласно условиям программы, оформить поддержку могут четыре категории населения из числа тех, у кого есть статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ) или беженца, причем перемещение произошло в связи с угрозой жизни, атаками или обязательной эвакуацией.

Речь идет о переселенцах, переехавших в срок до 45 дней или от 46 дней до 6 месяцев, ВПЛ, вернувшихся домой из других регионов не ранее чем три месяца назад и не позднее года назад, а также о беженцах, вернувшихся в Украину не ранее чем три месяца назад и не позднее года назад.

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Суммы выплат зависят от сроков перемещения (10 800 или 12 300 грн):

12 300 грн — для переселенцев, выехавших из-за угрозы жизни в течение последних 45 дней; 12 300 грн — для ВПЛ, переехавших в период от 46 дней до 6 месяцев; 12 300 грн — для домохозяйств, пострадавших от обстрелов за предыдущие 45 дней; 10 800 грн — для беженцев, которые вернулись домой в течение трех месяцев и не более одного года.

Организаторы будут уделять особое внимание уязвимым группам населения. Средства будут предоставлены лицам с инвалидностью, пенсионерам и безработным пожилым людям, сиротам, детям, оставшимся без родительской опеки, малышам и детям, находящимся в сложных обстоятельствах, малообеспеченным и многодетным семьям, беременным женщинам и матерям с маленькими детьми.

Также предусмотрен важный критерий — среднемесячный доход домохозяйства на каждого человека не должен превышать 8 300 грн.

Как зарегистрироваться на получение выплат в Сумской области

Граждане города Ахтырка для получения помощи должны записаться в очередь, позвонив по номеру организации. Речь идет о подаче заявки для приглашения в офис 11 августа.

После этого окончательное решение о предоставлении помощи будет принято на основании личной беседы со специалистом фонда.

"Вниманию жителей Охтырской громады! Открыта запись в очередь на прием в г. Ахтырка на 11 августа 2026 года (вторник), регистрация осуществляется по телефону 063 182 68 38", — говорится в сообщении.

Заявители должны предоставить следующие документы:

паспорт, идентификационный код;

свидетельство о рождении детей (при наличии);

номер карты для выплат;

документ, подтверждающий группу уязвимости;

номер телефона.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в одном из регионов граждане могут получить помощь на покупку дров. Выплаты доступны для внутренне перемещенных лиц. Такую возможность предоставляет представительство БФ "Каритас Украины" для уязвимых групп граждан.

Также Новини.LIVE писали, что в августе Всемирная продовольственная программа ООН окажет помощь ВПЛ в одном из прифронтовых городов. В частности, средства будут выплачены пожилым гражданам. Помощь будет предоставляться в течение полугода. Поддержка доступна для одиноких пенсионеров из числа жителей громады и переселенцев.