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Главная Финансы Денежная помощь от ERC: кто из украинцев получит 29 000 грн

Денежная помощь от ERC: кто из украинцев получит 29 000 грн

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Дата публикации 16 июля 2026 08:00
Выплаты от ERC: кому доступна финансовая помощь в 29 000 грн в июле
Пожилая женщина, деньги. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

До 19 июля 2026 года "Эстонский совет по делам беженцев" (ERC) принимает заявки на регистрацию в программе денежной помощи для уязвимых домохозяйств, непосредственно пострадавших от войны. В рамках этой программы выплаты будут стартовать с 29 000 грн.

О том, кто и где может получить средства, рассказывает издание Новини.LIVE.

Кому из украинцев предоставят помощь от ERC

По информации организаторов, выплаты в рамках "Программы экстренной поддержки средств к существованию" будут доступны в прифронтовой Харьковской области, а именно — жителям Безлюдовской громады.

Данная инициатива обеспечит доступ к средствам к существованию для уязвимых домохозяйств, пострадавших от войны, позволит создать новые источники дохода и достичь прожиточного минимума.

При отборе организаторы будут учитывать социальную и финансовую уязвимость домохозяйств. Приоритетным правом на получение выплат будут обладать внутренне перемещенные лица (ВПЛ) и жители, непосредственно пострадавшие от войны.

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В частности, на денежную помощь смогут рассчитывать домохозяйства, в которых проживают граждане с инвалидностью I–II группы, хроническими заболеваниями, нуждающиеся в дорогостоящем лечении, а также семьи, состоящие из пожилых людей (60+).

Кроме того, в списке указаны следующие категории уязвимости:

  • домохозяйства-переселенцы;
  • семьи с безработными в возрасте от 50 лет;
  • домохозяйства с тремя и более детьми;
  • семьи, в которых есть дети до двух лет;
  • домохозяйства, возглавляемые матерью-одиночкой/отцом-одиночкой, в которых есть дети;
  • семьи, в которых все члены в возрасте 18–49 лет являются безработными.

Предпочтение будет отдаваться тем заявителям, у которых нет постоянной работы или доходов.

Важным условием является отсутствие аналогичной помощи от организаций за последний год.

Размеры денежной помощи и порядок регистрации

Чтобы принять участие в программе ERC, гражданам необходимо заполнить специальную онлайн-форму. Заявки будут приниматься только до 23:59 19 июля 2026 года или до исчерпания лимита финансирования.

Условиями программы предусмотрены разные размеры помощи в зависимости от направления деятельности:

  1. Для кролиководства, козоводства, прочего животноводства (в частности, овцеводства, нутрии), а также пчеловодства — 29 000;
  2. Для птицеводства (производство яиц, мяса) — 30 000;
  3. Для разведения коров (производство мясной и молочной продукции) — 42 000;
  4. Для свиноводства (производство мяса) — 31 000;
  5. Для прочего сельского хозяйства (выращивание ягод, овощей и т. п.) — 31 000;
  6. Для производства пищевой продукции: выпечка, изготовление полуфабрикатов, хлеба, тортов — 42 000;
  7. Для оказания услуг: пошив/ремонт одежды, ремесла, строительство, ремонт, бытовые услуги, услуги по уходу за внешностью — 42 000;
  8. Для тепличного хозяйства — 42 000.

Вместе с заявкой необходимо будет приложить копии, отсканированные копии или фотокопии документов:

  • документа, подтверждающего личность заявителя и членов семьи;
  • идентификационного кода;
  • справки о статусе внутренне перемещенного лица (при наличии);
  • документов, подтверждающих социально-экономическую уязвимость семьи.

Уязвимость должна быть подтверждена соответствующими документами.

"Наличие категории уязвимости является необходимым условием для участия в программе, но не гарантирует получение денежной помощи. Решение о предварительном одобрении принимается на основании информации, предоставленной главным заявителем, представляющим домохозяйство в общении с командой Эстонского совета по делам беженцев", — добавили организаторы.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что летом граждане могут получить помощь от представительства организации ADRA. Она будет принимать заявки на предоставление товаров и средств. В частности, в рамках программы каждый член семьи сможет получить по 900 грн. Организация будет работать в Николаевской области.

Также Новини.LIVE писали, что летом сразу в пяти областях Украины граждане смогут принять участие в программе от Каритас Украины. В рамках направления "Cash for Job" украинцы получат финансовую помощь до 43 000 грн. Проект призван помочь работодателям создать новые или заполнить имеющиеся вакансии, а людям из уязвимых категорий — официально найти работу.

выплаты деньги денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
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