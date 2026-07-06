Помощь людям с инвалидностью: кто и где получит 10 800 грн

Пожилые мужчина и женщина, деньги. Фото: УНИАН, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

6 июля 2026 года жители одного из городов Украины смогут зарегистрироваться в программе благотворительного фонда "Рокада", предусматривающей предоставление единовременной денежной помощи. Принять участие в ней могут граждане из числа социально уязвимых категорий, в частности пожилые люди и граждане с инвалидностью.

О том, кто и где может оформить выплаты, рассказывают Новини.LIVE.

Кто из украинцев получит помощь в июле

По информации городского совета, программа от авторитетной украинской некоммерческой организации "Благотворительный фонд "Рокада", оказывающей психологическую, социальную, юридическую и гуманитарную поддержку людям, пострадавшим от войны, в июле 2026 года будет доступна для жителей города Корюковка Черниговской области.

"Благотворительный фонд "Рокада" будет принимать заявки на получение денежной помощи для уязвимых категорий населения г. Корюковка, которые в 2026 году не регистрировались на аналогичные выплаты, в частности в других организациях или благотворительных фондах", — говорится в сообщении организаторов.

К участию в программе приглашаются граждане, относящиеся к уязвимым категориям населения. А именно:

Домохозяйства, в которых проживают граждане с инвалидностью; Семьи, в составе которых есть лица с тяжелыми заболеваниями; Домохозяйства с пожилыми людьми (старше 60 лет); Семьи со статусом внутренне перемещенных лиц (ВПЛ); Домохозяйства, в которых проживают трое и более несовершеннолетних детей.

Какая сумма помощи и правила регистрации

Согласно условиям программы от БФ "Рокада", домохозяйства из города Корюковка, относящиеся к уязвимым категориям населения, смогут получить единовременную выплату в размере 10 800 грн.

Для этого необходимо прибыть 6 июля 2026 года (с 10:00 до 17:00) по адресу проведения регистрации. Граждан будут принимать в убежище Корюковского лицея № 2.

Претенденты должны заранее подготовить для регистрации оригиналы документов (для всех членов домохозяйства):

паспорта граждан Украины;

идентификационные коды;

свидетельства о рождении детей (при наличии);

документы, подтверждающие фактическое проживание на территории громады;

документы, подтверждающие принадлежность к уязвимой категории;

реквизиты банковского счета (IBAN) (для начисления выплат на банковскую карту).

Объявление. Источник: Корюковский горсовет

Ранее Новини.LIVE сообщали, что украинцы получат единовременную денежную помощь по случаю Дня Независимости Украины. Предусматривается выплата различных сумм для ряда категорий населения — от 450 до 3 100 грн. Однако в Пенсионном фонде предупредили о некоторых особенностях начисления такой помощи.

Еще Новини.LIVE сообщали, что Датский совет по делам беженцев предоставит каждому члену семьи по 10 800 грн. Такая поддержка доступна семьям некоторых старостинских округов Сумской области, пострадавшим от войны. Деньги можно будет потратить на продукты питания, лекарства, оплату коммунальных услуг.