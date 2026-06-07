Выплаты родителям двух малышей: какой будет помощь єЯсла

Родители с детьми, деньги в кошельке. Фото: УНИАН, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине государственную помощь єЯсла могут назначить женщинам, которые воспитывают двоих детей и возвращаются на работу на полный рабочий день. В таком случае финподдержка начисляется на каждого ребенка отдельно.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ), передает Новини.LIVE.

Как получить помощь єЯсла на двоих детей

Если на воспитании у женщины находятся двое детей то, как отмечается в сообщении, выплата назначаются с месяца, следующего после достижения ребенком годовалого возраста. Денежная помощь будет поступать до месяца достижения им трехлетнего возраста включительно. Если, например, каждому ребенку будет от 1 до 3 лет, то возникает право получить помощь еЯсла на каждого ребенка отдельно.

Какие суммы выплачивают украинцам

Помощь єЯсла начисляют с 4 марта 2026 года матерям или другим законным представителям ребенка. Размер ежемесячной помощи составляет:

8 000 гривен на одного ребенка;

12 000 гривен на ребенка, который имеет группу инвалидности.

Средства являются целевыми — их можно использовать только на оплату конкретных услуг: ассистента по уходу, няни или детского сада, как государственного, так и частного.

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Как оформить помощь еЯсла

Зарегистрироваться на выплаты помощи можно в:

территориальных органах ПФУ;

в ЦНАПах;

исполнительных органах сельских, поселковых, городских советов.

Заявление подается одним из родителей или законным представителем ребенка.

Как сообщали Новини.LIVE, для украинцев планируют ввести новую социальную выплату. Речь идет о базовой денежной помощи, которую будут предоставлять определенным категориям лиц. Известно, кому именно будут назначать выплаты.

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