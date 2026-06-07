Выплаты родителям двух малышей: какой будет помощь єЯсла

Помощь єЯсла в 16 000 грн: когда выплаты назначают сразу на двоих детей
В Украине государственную помощь єЯсла могут назначить женщинам, которые воспитывают двоих детей и возвращаются на работу на полный рабочий день. В таком случае финподдержка начисляется на каждого ребенка отдельно.
Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ), передает Новини.LIVE.
Как получить помощь єЯсла на двоих детей
Если на воспитании у женщины находятся двое детей то, как отмечается в сообщении, выплата назначаются с месяца, следующего после достижения ребенком годовалого возраста. Денежная помощь будет поступать до месяца достижения им трехлетнего возраста включительно. Если, например, каждому ребенку будет от 1 до 3 лет, то возникает право получить помощь еЯсла на каждого ребенка отдельно.
Какие суммы выплачивают украинцам
Помощь єЯсла начисляют с 4 марта 2026 года матерям или другим законным представителям ребенка. Размер ежемесячной помощи составляет:
- 8 000 гривен на одного ребенка;
- 12 000 гривен на ребенка, который имеет группу инвалидности.
Средства являются целевыми — их можно использовать только на оплату конкретных услуг: ассистента по уходу, няни или детского сада, как государственного, так и частного.
Как оформить помощь еЯсла
Зарегистрироваться на выплаты помощи можно в:
- территориальных органах ПФУ;
- в ЦНАПах;
- исполнительных органах сельских, поселковых, городских советов.
- Заявление подается одним из родителей или законным представителем ребенка.
Как сообщали Новини.LIVE, для украинцев планируют ввести новую социальную выплату. Речь идет о базовой денежной помощи, которую будут предоставлять определенным категориям лиц. Известно, кому именно будут назначать выплаты.
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