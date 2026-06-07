Виплати батькам двох малюків: якою буде допомога єЯсла

Батьки з дітьми, гроші в гаманці. Фото: УНІАН, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В Україні державну допомогу єЯсла можуть призначити жінкам, які виховують двох дітей і повертаються на роботу на повний робочий день. У такому разі фінпідтримка нараховується на кожну дитину окрему.

Про це повідомили у Пенсійному фонді України (ПФУ), передає Новини.LIVE.

Як отримати допомогу єЯсла на двох дітей

Якщо на вихованні у жінки перебувають двоє дітей то, як зазначається у повідомленні, виплата призначаються з місяця, що настає після досягнення дитиною однорічного віку. Грошова допомога надходитиме по місяць досягнення нею трирічного віку включно. Якщо, наприклад, кожній дитині буде від 1 до 3 років, то виникає право отримати допомогу єЯсла на кожну дитину окремо.

Скільки виплачують українцям

Допомогу єЯсла нараховують з 4 березня 2026 року матерям або іншим законним представникам дитини. Розмір щомісячної допомоги становить:

8 000 гривень на одну дитину;

12 000 гривень на дитину, яка має групу інвалідності.

Кошти є цільовими — їх можна використати лише на оплату конкретних послуг: асистента з догляду, няні чи дитячого садочка, як державного, так і приватного.

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Як оформити допомогу єЯсла

Зареєструватися на виплати допомоги можна у:

територіальних органах ПФУ;

у ЦНАПах;

виконавчих органах сільських, селищних, міських рад.

Заява подається одним із батьків або законним представником дитинии.

Як повідомляли Новини.LIVE, для українців планують запровадити нову соціальну виплату. Йдеться про базову грошову допомогу, яку надаватимуть певним категоріям осіб. Відомо, кому саме призначатимуть виплати.

Ще Новини.LIVE писали про декретні у 2026 році. Розмір нарахувань відрізняються в залежності від того, працювала жінка до виходу в декрет чи ні.