Помощь Эстонии: как получить выплаты людям с инвалидностью и тем, кому 60+

Пожилая женщина, деньги. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

В июле 2026 года гуманитарная организация "Эстонский совет по делам беженцев" (Estonian Refugee Council, ERC) открыла регистрацию на получение денежной помощи в еще одной украинской громаде. В частности, подать заявки могут одинокие пожилые люди и граждане с инвалидностью или хроническими заболеваниями.

О том, кому доступна возможность оформления выплат, рассказывает издание Новини.LIVE.

Кто и где может подать заявки на помощь от Эстонии

Деятельность международной неправительственной гуманитарной организации из Эстонии летом 2026 года сосредоточена в Запорожской области, страдающей от российских обстрелов. В частности, подать заявки на получение денежной помощи могут домохозяйства из Кушугумской громады.

В рамках программы граждане смогут оформить выплаты в размере 10 800 грн на каждого члена домохозяйства. Однако рассчитывать на помощь смогут исключительно социально уязвимые группы населения. Выплаты будут предоставлены по результатам оценки уязвимости и условий проживания, а также в случае, если домохозяйства имеют низкий уровень дохода.

Денежную помощь гарантируют:

Одиноким пожилым людям; Гражданам с инвалидностью и/или хроническими заболеваниями; Одиноким отцам или матерям, воспитывающим детей и утратившим трудоспособность; Многодетным семьям; Внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), прибывшим в Кушугумскую громаду; Семьям, в которых есть лица, утратившие трудоспособность.

Как подать заявку на выплаты и другие нюансы

Для того чтобы принять участие в программе поддержки от Эстонского совета по делам беженцев, необходимо пройти предварительную регистрацию, заполнив специальную онлайн-анкету.

Организаторы также отметили, что участие в программе доступно только тем гражданам, которые до этого не получали денежную помощь от других подобных организаций в течение последних трех-шести месяцев. В частности, речь идет о выплатах в размере 10 800 грн, 1 800 грн, 12 300 грн.

Подать заявку смогут только домохозяйства, фактически проживающие в Кушугумской громаде.

Сам факт предварительной регистрации не гарантирует получения финансовой помощи от организации. Окончательное решение будет принято ее представителями на основе оценки соответствия критериям программы.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что семьи, относящиеся к уязвимым категориям, в частности внутренние переселенцы, многодетные семьи, одинокие родители, воспитывающие детей, и граждане с серьезными заболеваниями, смогут получить помощь в размере 10 800 грн. Такую возможность предоставляет программа, действующая в Запорожье, которая реализуется при финансовой поддержке правительства Соединенных Штатов.

Также Новини.LIVE писали, что открылась регистрация на получение помощи для эвакуированных людей, переместившихся из прифронтовых районов Запорожской области. Выплаты доступны в рамках проекта Международной организации по миграции. В его рамках финансовая помощь предоставляется исключительно уязвимым категориям населения из числа внутренних переселенцев.