Помощь для лиц с инвалидностью: кому выплатят от 200 000 грн

Человек в инвалидной коляске, деньги. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

В Украине обновили механизм назначения и начисления единовременной денежной помощи лицам, пострадавшим на объектах критической инфраструктуры в результате военной агрессии РФ против Украины. Речь идет о гарантированных суммах поддержки, начинающихся с 200 000 грн.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на материалы правительства.

Кто из людей с инвалидностью получит от 200 000 грн

Согласно решению Кабинета министров, право на получение помощи по обновленному механизму будут иметь несколько категорий граждан. Речь идет о:

лицах, пострадавших в результате военной агрессии РФ на объектах критической инфраструктуры;

работниках операторов критической инфраструктуры;

государственных служащих;

должностных лицах органов местного самоуправления.

Предусматривается предоставление единовременной помощи в следующих размерах в соответствии с нормами действующего законодательства:

Для лиц с инвалидностью I группы — 800 000 грн; Для лиц с инвалидностью II группы — 500 000 грн; Для лиц с инвалидностью III группы — 200 000 грн; В случае гибели (смерти) лица — 1 000 000 грн.

Соответствующую помощь будет назначать и выплачивать Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

Что изменилось в процедуре предоставления выплат

Как отмечается, был уточнен порядок оформления и заверения личного распоряжения о предоставлении выплаты в случае увечья или гибели гражданина.

Также урегулирована процедура доплаты в случае изменения группы инвалидности. Если после присвоения новой группы человек получит право на более крупную сумму помощи, то ему выплатят разницу между ранее назначенным размером и новой суммой выплаты.

Что касается сроков обращения за помощью, то, в соответствии с обновленным механизмом, определены четкие сроки реализации права на получение помощи. Граждане могут подать документы:

в течение действия введенного военного положения;

в течение трех лет после его прекращения/отмены.

Также гарантировано получение полной суммы государственной поддержки независимо от других источников компенсации. Если пострадавший или его родственники уже получили разовую или страховую выплату по тому же случаю причинения вреда здоровью или гибели, однако сумма была меньше размера, предусмотренного специальным законом, то государство обязано выплатить разницу.

С учетом этого совокупный объем выплат будет доведен до размера, гарантируемого законом "О разовой денежной помощи за ущерб жизни и здоровью, причиненный работникам объектов критической инфраструктуры".

Благодаря этому будут устранены проблемы, возникавшие при оформлении помощи, будет обеспечена возможность получения доплаты в случае изменения группы инвалидности, гарантировано полное возмещение, предусмотренное законодательством. Это позволит пострадавшим работникам объектов критической инфраструктуры и членам их семей быстрее получать полную государственную поддержку.

Ранее Новини.LIVE сообщали о финансовой помощи в размере до 4 100 евро. Проект доступен для жителей Харьковской области. Он призван поддержать микро- и малые предприятия. Предусматривается предоставление микрогрантов для нескольких категорий граждан. Принять участие могут ветераны, имеющие бизнес, уволенные со службы с 24.02.2022 года.

Также Новини.LIVE сообщали, что жители одного из городов имеют шанс получить помощь от фонда "Рокада". Выплаты предусмотрены для уязвимых категорий населения в размере 10 800 грн. Помощь доступна, в частности, лицам с инвалидностью, с тяжелыми заболеваниями и пожилым людям.