Штрафы от банков — кто чаще всего наказывает украинцев во время войны

Парень закрыл лицо руками. Фото: Unsplash

В украинских банках не любят, когда заемщик просрочит платеж по кредиту или не вовремя оформит страховку. Поэтому штрафы клиенты получают даже во время полномасштабной войны, когда большинство населения испытывает финансовые трудности. Так, например, в 2024 году общий объем взысканных 61 работающим банком штрафов и пени уменьшился лишь на 0,6% (на 1,8 млн грн).

Об этом говорится в официальной отчетности на сайте Национального банка Украины.

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В документе есть информация обо всех штрафах и пени, она не делится на физических и юридических лиц. Как свидетельствуют данные, в прошлом году 26 банков увеличили объем взысканных штрафов и пени, в то же время такое же количество финучреждений по-разному уменьшило взыскания с клиентов.

Среди банков, которые в 2024 году начали реже штрафовать клиентов и взимать с них деньги:

"ПриватБанк" — количество взысканий стало меньше на 60,6 млн грн;

"Сенс Банк" — на 6,3 млн грн;

МТБ Банк — на 4,6 млн грн;

"Банк инвестиций и сбережений" — на 1,8 млн грн;

"Окси Банк" — на 986 тыс. грн (на 73,7%), до 351 тыс. грн.

Скриншот: НБУ. Фото: перечень банков, которые стали реже штрафовать клиентов

В то же время к наиболее непоколебимым банкам, то есть таким, которые редко прощали клиентам ошибки, относятся:

"Укрэксимбанк" — размер взысканий вырос на 27,7 млн грн, до 47,4 млн грн;

"А-Банк" — на 17,2 млн грн, до 33,7 млн грн;

"Ощадбанк" — на 16,4 млн грн, до 29,6 млн грн.

"Укргазбанк" — на 7,4 млн грн, до 22,5 млн грн;

Банк "Кредит Днепр" — на 2,9 млн грн, до 3,5 млн грн.

Скриншот: НБУ. Фото: какие банки чаще всего штрафуют клиентов

При этом в банковском секторе есть финучреждения, которые в 2023 и 2024 годах вообще отказались от практики взимания штрафов и пени. Это, чаще всего, корпоративные структуры (которые обслуживают бизнес), поэтому их клиентская база небольшая.

Ранее стало известно, что украинские банки в 2025 году будут жестче проверять представителей бизнеса. Под обновленные правила финансового мониторинга попадут, например, новые клиенты, юридические лица и бизнес, который часто выполняет денежные переводы между связанными компаниями без реальных товарных поставок.

Также мы рассказывали, что финучреждениям станет проще раскрывать банковскую тайну о своих клиентах. Все потому, что НБУ рекомендует включить в договор об обслуживании клиентов пункт о разрешении обмениваться информацией с другими банками.