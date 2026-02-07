Социальные выплаты на детей в 2026 году — как украинцам упростили получение помощи

Ребенок. Фото: Новини.LIVE

В Украине ввели упрощенную процедуру для получения госпомощи для родителей и опекунов. Так, процедура станет быстрее, а на полученные средства можно будет купить больше товаров и услуг.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Выплаты на детей

Теперь, чтобы оформить выплаты на детей, родителям не надо стоять в очередях в отделениях Пенсионного фонда — заявления на пособие по уходу будут регистрировать ЦНАПы, а также уполномоченные общинами лица.

Основное же нововведение заключается в полной цифровизации процесса: выплаты в связи с беременностью, родами и уходом за ребенком до года теперь можно получать на специальные счета "Дія.Картки".

Также для граждан продлили сроки обращения для получения выплат. Так, родители, воспитывающие ребенка до года, смогут подавать заявление на финпомощь в течение трех месяцев после того, как малышу исполнится год. Для госпрограммы еЯсла срок вырос до шести месяцев, после выхода на полный рабочий день — тогда деньги выплатят сразу за весь период.

Каковы выплаты на детей в 2026 году

В 2026 году пособие по беременности и родам составит 7 000 гривен. Эту сумму родители будут получать ежемесячно, пока будет действовать медицинское заключение. Такую же сумму будут выплачивать за уход за ребенком до 1 года, а на детей с инвалидностью ежемесячная помощь будет достигать 10 500 гривен. в месяц в течение действия медзаключения. Зато по программе єЯсла родители, которые вернулись на работу, когда ребенку исполнился год, ежемесячно будут получать от государства по 8 000 гривен (для детей с инвалидностью — 12 000 гривен).

