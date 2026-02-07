Соціальні виплати на дітей у 2026 році — як українцям спростили отримання допомоги

Дитина. Фото: Новини.LIVE

В Україні запровадили спрощену процедуру для отримання держдопомоги для батьків та опікунів. Так, процедура стане швидшою, а на отримані кошти можна буде купити більше товарів та послуг.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації, передає Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Виплати на дітей

Тепер, щоб оформити виплати на дітей, батькам не треба стояти у чергах у відділеннях Пенсійного фонду — заяви на допомогу по догляду реєструватимуть ЦНАПи, а також уповноважені громадами особи.

Основне ж нововведення полягає у повній цифровізації процесу: виплати у зв’язку з вагітністю, пологами та доглядом за дитиною до року тепер можна отримувати на спеціальні рахунки "Дія.Картки".

Також для громадян продовжили терміни звернення для отримання виплат. Так, батьки, які виховують дитину до року, зможуть подавати заяву на фіндопомогу впродовж трьох місяців після того, як малечі виповниться рік. Для держпрограми єЯсла термін зріс до шести місяців, після виходу на повний робочий день — тоді гроші виплатять одразу за весь період.

Якими є виплати на дітей у 2026 році

У 2026 році допомога по вагітності та пологах становитиме 7 000 гривень. Цю суму батьки отримуватимуть щомісяця, допоки діятиме медичний висновок. Таку ж суму виплачуватимуть за догляд за дитиною до 1 року, натомість на дітей з інвалідністю щомісячна допомога сягатиме 10 500 гривень. на місяць протягом дії медвисновку. Натомість за програмою єЯсла батьки, які повернулися на роботу, коли дитині виповнився рік, щомісяця отримуватимуть від держави по 8 000 гривень (для дітей з інвалідністю — 12 000 гривень).

Раніше ми розповідали про прожитковий мінімум у лютому 2026 року. Відомо, якою буде сума. Також писали, що Естонська рада у справах біженців фінансово допоможе домогосподарствам, які постраждали від війни. Розмір виплати сягатиме 42 000 гривень.