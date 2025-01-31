Показатели за свет — в какие сроки нужно подавать

Инженер снимает показания счетчика. Фото: УНИАН

Граждане Украины даже во время полномасштабной войны должны ежемесячно платить за полученные коммунальные услуги. Еще одна обязанность потребителей — предоставлять показания счетчиков, если такая техника установлена в их жилье.

Редакция сайта Новини.LIVE объясняет, в каких числах нужно передавать показания за свет, чтобы получить корректные начисления в платежках.

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Показатели за свет - когда передавать

Как сообщила пресс-служба предприятия "Львовэнергосбыт", присылать показатели граждане могут в период с 30 января по 3 февраля.

"Показатели потребленной электроэнергии бытовым клиентам следует сообщать ежемесячно в период, который начинается за два календарных дня до конца расчетного месяца и заканчивается на третий календарный день следующего месяца", — объяснили энергетики.

Отмечается, что если нарушить сроки предоставления показателей, тогда потребитель заплатит за услугу больше, чем должен был бы, ведь ему начислят платеж по среднесуточному объему потребления электроэнергии.

Как сообщить данные со счетчика

Сделать это можно сразу несколькими способами:

через контролера;

в контакт-центре;

по электронной почте;

SMS;

в чат-боте.

Сколько украинцы будут платить за свет с февраля

Цена за 1 кВт электроэнергии в феврале не изменится, поэтому потребители будут платить 4,32 грн. Этот тариф для населения установили в мае 2024 года.

Но в феврале будут действовать новые правила льготного тарифа на свет, если используются электроотопительные установки. Так, потребление 2 тыс. кВт-ч в месяц гражданам будет стоить по 2,64 грн за 1 кВт-ч, а полный тариф в 4,32 грн за 1 кВт-ч будет касаться объема, который больше 2 тыс. кВт-ч.

Ранее мы рассказывали, что в коммунальной сфере в Украине не хватает работников. Проблема заключается в том, что людей продолжают мобилизовывать в армию, а найти замену специалистам довольно сложно.

Также напомним, что будет с ценами на газ для бытовых потребителей с 1 февраля. Известно, сдержал ли Кабмин обещание не менять тариф.